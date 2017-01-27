YENİDÜZEN, yargıdan da geri dönen ‘istisnai yurttaşlıkları’ siyasi parti temsilcileri ve hukukçulara sordu

‘İstisnai Olarak Yurttaşlığa Alınma’ maddesine dayandırılarak verilen Bakanlar Kurulu kararları, siyasi partiler ve hukukçular arasında tepkiye neden oldu. Son 6 aylık sürede 83 kişinin zorunlu denilerek hiçbir gerekçe gösterilmeden yurttaşlığa alınması, ‘Hükümetin iktidarlığını devam ettirmesi adına atılan adım’ olarak yorumlandı. Emekli Başsavcı Akın Sait ise sabıka kaydı’, ‘güvenlik raporu’ ve ‘sağlık raporu’ olmadan ‘istisnai yurttaşlık’ verilmesinin ‘USUL HATASI’ olduğunu dile getirdi.

Ayşe GÜLER



Yurttaşlık Yasası’nın 9 (1) (B) ve 9 (1) (C) maddeleri kapsamında, UBP-DP Azınlık Hükümeti tarafından verilen onlarca yurttaşlık, kamuoyunda tartışma yarattı.

‘İstisnai Olarak Yurttaşlığa Alınma’ maddesine dayandırılarak verilen Bakanlar Kurulu kararları, siyasi partiler ve hukukçular arasında tepkiye neden oldu.

Son 6 aylık sürede 83 kişinin zorunlu denilerek hiçbir gerekçe gösterilmeden yurttaşlığa alınması, ‘Hükümetin iktidarlığını devam ettirmesi adına atılan adım’ olarak yorumlandı.

YENİDÜZEN, yargıdan da geri dönen ‘istisnai yurttaşlıkları’ siyasi parti temsilcileri ve hukukçulara yorumlattı.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, UBP-DP Azınlık Hükümeti’nin sadece yurttaşlıklarla ilgili değil, yaşamın her alanı ile ilgili yasa dışı uygulamalarını devam ettirdiğini vurguladı.

Emekli Başsavcı Akın Sait, ‘sabıka kaydı’, ‘güvenlik raporu’ ve ‘sağlık raporu’ olmadan ‘istisnai yurttaşlık’ verilmesinin ‘USUL HATASI’ olduğunu dile getirdi, herhangi bir rapor gelmeden ‘istisnai yurttaşlık’ ile kimlik kartı alımını da SAKAT İŞLEM’ olarak değerlendirdi.

Öte yandan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ise Kıbrıs müzakereleri devam ederken özellikle ‘keyfi yurttaşlıkların’ verilmesinin doğru olmadığını vurguladı, bu uygulamaya karşı olduklarını söyledi.

Avukat Erdaş Erbilen de Yurttaşlık Yasası’nın ilgili maddesinde ‘şartlı yurttaşlığın’ olmayacağının açık bir şekilde ifade edildiğini belirterek, Hükümetin göreve başladığı günden bugüne kadar ‘istisnai yurttaşlıklar’ da dahil 3200 kişiyi KKTC vatandaşlığına aldığına dair duyum aldığını da açıkladı.

SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ, HUKUKÇULAR NE DÜŞÜNÜYOR?

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın: Yurttaşlıklar, hükümetin iktidarlıklarını devam ettirme oyunu

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, UBP-DP Azınlık Hükümeti’nin sadece yurttaşlıklarla ilgili değil, yaşamın her alanı ile ilgili yasa dışı uygulamalarını devam ettirdiğini vurguladı.

Yurttaşlıkların hükümetin kendi iktidarlıklarını devam ettirmek için yapıldığını da kaydeden Sorakın, bu konunun yasal ve adil olmadığına değindi.

Sorakın, hükümetin yasal ve adil olmayan uygulamalarının birçoğunun mahkemelerden geri döndüğüne dikkat çekerek, gerekirse bu konuyla yeniden yargıya başvuracaklarını da açıkladı.

“Yurttaşlık Yasa Tasarısı Meclis’in gündemine getirilmelidir”

Bununla birlikte hazırlanan Yurttaşlık Yasa Tasarısı’nın Meclis’in gündemine getirilmesi gerektiğine dikkat çeken Sorakın, yurttaşlık ile ilgili uygulamaların bir an önce düzenlenerek kamuoyu ve vatandaşları rahatsız etmeyecek şekle getirilmesinin şart olduğunu vurguladı.

Sorakın, bu uygulamadan dolayı birçok yurttaşın ciddi rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

“Adaletsizlik duygusu ön plana çıkıyor”

Öte yandan kesintisiz 11 yıl çalışma iznine sahip kişilerin ‘yurttaşlık’ kapsamına alınmasının değerlendirilebileceğine de değinen Sorakın, “Yurttaş yapılacak kişi sayısı da bellidir. 11 yıl kesintisiz çalışan kişi sayısını da biliyorsunuz. Ancak önüne gelen herkesi yurttaş yapmak hiç mantıklı değildir. Adil de değildir” şeklinde konuştu.

Sorakın, bu uygulamanın ülkede yaşayan yabancı uyruklu kişiler arasında adaletsizlik duygusunun ön plana çıktığını söyledi.

Hükümetin ülkeye verebileceği hiçbir şeyi kalmadığını vurgulayan Sorakın, “Artık bırakıp gitsinler” dedi.

Emekli Başsavcı Akın Sait: Usul hatası

Emekli Başsavcı Akın Sait, ‘sabıka kaydı’, ‘güvenlik raporu’ ve ‘sağlık raporu’ olmadan ‘istisnai yurttaşlık’ verilmesinin ‘USUL HATASI’ olduğunu dile getirdi.

Sait, ilgili raporların gelmesi halinde yurttaşlığa alınacak isimler Bakanlar Kurulu’nda görüşülerek karara bağlandığını da söyleyerek, herhangi bir rapor gelmeden ‘istisnai yurttaşlık’ ile kimlik kartı alımını da SAKAT İŞLEM’ olarak değerlendirdi.

Yurttaşlık Yasası’nın 9 (1) (B) maddesindeki hakkın ülkeye yatırım yapmaya veya hizmet vermeye gelen kişilere sağlanabileceğine, diğer taraftaki düzenlemelerin by-pass edilemeyeceğine vurgu yapan Sait, “Adam öldüren, katil ya da evrak sahteleyen bir kişi istisnai yurttaşlık hakkı elde edemez. Bunun olabileceğini düşünmek vahim sonuçlar doğurur” şeklinde konuştu.

Sait ayrıca Başsavcılık görevini yürüttüğü dönemde yurttaşlıklarla ilgili ilk önce gerekli soruşturmaların yapıldığını, ardından da sakıncalı gelmeyenlerin Bakanlar Kurulu’na gönderildiğini aktararak, “Şarta bağlı vatandaşlık olmamalı” dedi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit: Keyfi yurttaşlıklara verilmesine karşıyız

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs müzakereleri devam ederken özellikle ‘keyfi yurttaşlıkların’ verilmesinin doğru olmadığını vurguladı, bu uygulamaya karşı olduklarını söyledi.

Yapılacak herhangi bir yurttaşlıkta gerekçenin net olarak ortaya konması gerektiğine işaret eden Özyiğit, “Uzun yıllardır ülkemizde yaşayan insanlar var. Hak ettiği halde ısrarla yurttaşlık verilmiyor. Ancak çok sonra gelen birileri, sırf politik amaçlarla iktidar partilerine yakın duruşları nedeniyle vatandaş yapılıyor. Bu mantık doğru değildir” şeklinde konuştu.

Özyiğit, yurttaşlıklara müzakereler açısından da bakmak gerektiğine, bu konuda belirlenen rakamların korunmasının şart olduğunu dile getirerek şöyle devam etti: “Diğer boyutta da ‘insani’ olarak vatandaşlıkların verildiği söylenir. Ancak burada doğan, yıllardır burada yaşayanlar vardır. Bu insani yapı göz ardı ediliyor.”

Avukat Erdaş Erbilen: Hükümetin göreve başladığı günden bugüne kadar verilen yurttaşlık sayısının 3200’e ulaştığını duydum

Avukat Erdaş Erbilen ise Yurttaşlık Yasası’nın ilgili maddesinin ‘şartlı yurttaşlığın’ olmayacağının açık bir şekilde ifade edildiğini söyledi.

Erbilen, geçmişten kalan bir gelenekle ‘gerekli raporların olumlu gelmesi koşulu’ ile yurttaşlığın verildiğini belirterek, yurttaşlık için güvenlik raporu, sağlık raporu ve sabıka kaydının alınmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Yargıya taşınan yurttaşlıkların da ‘şartlı yurttaşlık’ olması nedeniyle iptal olduğunu da hatırlatan Erbilen, verilen vatandaşlıklarının gayri yasal olmadığını ifade etti.

Erbilen, “Önce raporlar gelmeli, sonrasında Bakanlar Kurulu onayına gitmesi gerekiyordu. Geçmişte de birçok kişiye bu şekilde yurttaşlıklar verilmişti” dedi.

Aldığı bir bilgiye göre UBP-DP Azınlık Hükümeti’nin göreve başladığı günden bugüne kadar ‘istisnai yurttaşlıklar’ da dahil 3200 kişiyi KKTC vatandaşlığına aldığını da açıklayan Erbilen, “Bu kişiler 18 yaşından büyükse seçimlerde dengeleri değiştirebilir. Hızlı bir şekilde yurttaşlıklar veriliyor. Usulde değil, hükümet politikasında sıkıntı var” şeklinde konuştu.