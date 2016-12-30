‘Emek’lerin karşılığı ‘Uçaner’den: 5-3

STAT: Yakup Özorun Stadı

HAKEMLER: Serkan Durmaz, Kaan Koday, Ahmet Özkurtuluş

BİNATLI: Adnan Yıldız**, Erencan Aslan**, Emek Kırılmaz***, Ayhan Dumancı* (Dk.34 Çağakan Kılıç***), Sertaç Özbilin**, Kehinde Oweye**, Kadir Hakel***, Alexandr Kogonia*** (Dk.79 Abia İsrael), Mehmet Neşe** (Dk.60 Berkem Korbay**), Abdullah Umut**, Kemal Uçaner***

GAÜ ÇETİNKAYA: Ufuk Şimşek*, Hakan Karacaoğlu*, Serkan Önet*, Zihni Temelci*, Hasip Uluhan* (Dk.67 Erhan Kendirci*), Sercan Demirman*, Paulos Philippou* (Dk.46 Ahmet Can Tokmak*), Armond Francois*, Kağan Görneçli**, Emre Özsin** (Dk.55 Esin Sonay*), Barine Eko**

SARI KARTLAR: Dk.47 Emek Kırılmaz, Dk.74 Çağakan Kılıç, Dk.75 Sertaç Özbilin (Binatlı) – Dk.70 Serkan Önet, Dk.76 Hakan Karacaoğlu (GAÜ Çetinkaya)

KIRMIZI KART: Dk.35 Zihni Temelci (GAÜ Çetinkaya)

K-Pet Süper Lig’de 15.hafta mücadelesinde şampiyonluk yarışı veren GAÜ Çetinkaya, deplasmanda Binatlı’ya konuk oldu. Karşılaşma 5-3 Binatlı üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmada hakem Serkan Durmaz Binatlı lehine üç kez penaltı noktasını gösterirken, Binatlı’nın gollerini Emek Kırılmaz (2), Kemal Uçaner (2) ve Alexandr Kogonia kaydetti. GAÜ Çetinkaya’nın golleri Emre Özsin, Erhan Kendirci ve Barine Eko’dan geldi.

Önemli anlar

8.dakikada ceza yayında topla buluşan Kağan Görneçli’nin vuruşu kaleci Adnan’da kaldı.

15.dakikada sağ kanatta çizgiye kadar indi. Ortasında arka direkte Emre Özsin’in kafa vuruşu filelere gitti. 0-1

22.dakikada gelişen Binatlı atağında Sertaç savunma arkasına topu gönderdi. Serkan Önet topu kalecisine vermek isterken büyük bir hata yaptı. Kemal Uçaner topu alarak kaleciyi de geçti ve topu filelere gönderdi. 1-1

35.dakikada ceza alanı içinde oluşan karambolda Alexandr’ın vuruşunda kaleye giden topu Zihni eliyle kesti. Hakem Serkan Durmaz penaltı noktasını gösterdi ve Zihni’ye kırmızı kart gösterdi. Topun başına geçen Emek Kırılmaz topu filelere gönderdi. 2-1

İlk yarı 2-1 Binatlı üstünlüğünde tamamlandı.

60.dakikada Çetinkaya ceza alanında oluşan pozisyonda hakem Serkan Durmaz topun Çetinkaya oyuncusunun eline çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Emek’in vuruşu filelere gitti. 3-1

70.dakikada gelişen Binatlı atağında bir kez daha penaltı noktası gösterildi. Ceza alanında Serkan Önet’in müdahalesi penaltı olarak değerlendirilirken, topun başına geçen Alexandr topu ağlara yolladı. 4-1

73.dakikada sağ taraftan gönderilen topta kale alanı içinde Erhan Kendirci’nin vuruşu filelere gitti. 4-2

83.dakikada Kemal Uçaner’in önüne atılan topta, tecrübeli futbolcu müthiş bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 5-2

89.dakikada sol taraftan kazanılan serbest vuruşta Kağan ortayı yaptı. Eko’nun kafa vuruşu ağlara gitti. 5-3

Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 5-3 Binatlı üstünlüğünde tamamlandı.