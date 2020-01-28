TDP Milletvekili Zeki Çeler, geçtiğimiz gün Meclis’ten geçirilen sigorta affına değindi.

Çeler, kendi bakanlığı döneminde bazı üniversitelerin profesörlerine asgari ücret üzerinden yatırım yaptığını saptadıklarını belirterek, bunun utanç nedeni olduğunu belirtti.

Çeler, resen sigortanın temellerinin atılmasına bu saptamaların neden olduğunu kaydetti.

“Emekçinin kazandığı her kuruş prime dayalı kazançtır” diyen Çeler, yatırımların gerçek maaş üzerinden değil de asgari ücret üzerinden yapılmasının düşük emeklilik maaşına neden olacağını vurguladı.

Çeler, emekliliğe kısa süre kala yüksek primden yatırım yapılsa da bu sorunun önüne geçilemeyeceğini dile getirerek, vatandaşları uyardı.

Çeler, “Bir emekçi Sigortalar Dairesi’ni arasa ve ‘maaşım 7 bin TL ama yatırımlarım asgari ücret üzerinden oluyor’ dese kapının önüne konur. Neden, çünkü onları savunacak bir yapı yok. Bakanlık vatandaşın arkasında durmalı. Böyle olursa kazanan vatandaş olur… ” dedi.



Sucuoğlu: “İşsizlik oranı 6.9’dan, 6,3’e geriledi…”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Çeler’i yanıtladı, bazı açıklamalarda bulundu.

“16 Şubat 2020’de sonlanacak çalışma affıdır” diyen Sucuoğlu, basında sigortalarla ilgili affın 16’sında biteceğine dair yanlış haberler yer aldığını dile getirdi.

Bakan, sosyal sigorta ile ilgili affa başvuru süresinin 4 ay olacağını açıkladı, yasanın Cumhurbaşkanı’nın onaylanmasının sonra yürürlüğe gireceğini anımsattı.

Resen kayıt işlemleri konusunda izlenen sürece değinen Sucuoğlu, şikayetler, ihbarlar konusunda bilgi verdi.

Bakan Sucuoğlu, “Bize gelen şikayeti değerlendiriyoruz. Kim olursa olsun göz yummuyoruz. Peki, şikayet geliyor mu? Söylem alıyoruz. Şikayet etme konusunda sıkıntı var. Yazılı olmayanların üzerine gitmekte sıkıntı yaşıyoruz. Haklarının suistimal edildiğini düşünen vatandaşlar lütfen bize ulaşsın” dedi.

2018-2019 hane halkı anketi sonuçlarını da işaret eden Sucuoğlu, “2018’de 9 bin 873 olan işsiz sayısı, 2019’da 9 bin 317’ye düştü. Yani 556 azalma var. İşsizlik oranı 6.9 iken, 6,3’e geriledi. Genç nüfusta işsizlik 19.2’e düştü” şeklinde konuştu.

Bakan Sucuoğlu, iş bul sistemine de değinerek, ön izinle gelip işsiz kalanlara 40 güne kadar “iş bula” başvurma hakkı verildiğini de söyledi.

Sucuoğlu, sigorta affına çok ilgili olduğunu kaydetti, afla sıkıntı yaşayan işletmelerin önünün açılacağını belirtti.

Bakan Sucuoğlu, yatırımlarını düzgün yapanlar için öngördükleri düzenlemeyi anımsattı, yaklaşık 200 işletmeye yatırımla ilgili motivasyon yaratılacağını dile getirdi.

Sucuoğlu, “Hükümet 1 yıl boyunca, KKTC vatandaşı olan işçilere ayda 200, üç ayda bir 600, yılda 2 bin 400 katkı sağlayacak” dedi.

Konuşmaların ardından Meclis Genel Kurulu toplantısı tamamlandı. Genel Kurulun bir sonraki birleşimi 3 Şubat Pazartesi günü saat 10.00’da olacak.

