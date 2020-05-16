CTP Milletvekili Doğuş Derya, UBP-HP hükümetinin salgın sürecinde aldığı ekonomik kararları eleştirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Derya, hükümetin emekçinin alım gücünü daralttığını, üstlerine borç yüklediğini savundu. Derya, aynı zamanda hükümetin aldığı kararlara yönelik açıklamalarının da çelişkili olduğunu söyledi. Geliri düşen emekçilerin, borçlanarak geleceğini de harcamak zorunda bırakıldığını vurguladı.

Derya’nın paylaşımı şu yönde:

“1) Covid 19 dolayısı ile girdiğimiz kritik süreçte büyük sermaye ile ilgili hiç bir düzenleme yapmayan UBP-HP hükümeti, ilk günden itibaren emekçilerin alım gücünü daraltan kararlar almaktan geri durmadı.

2) Maaşlarda yapılan kesintilerden sonra işsizlik parasını da indirerek, yani alım gücünü düşürerek ve piyasayı daraltarak yol alan hükümet, insanların giderlerini minimize edecek önlem almadığı gibi, halkı borçlandırma yoluna gitti.

3) "Kredini al borcunu öde" garabeti bir yana, piyasaya likit para akıtmak için insanları, Ihtiyat Sandığı birikimlerini kritersiz ve geri ödemesiz çekmeye yönlendirecek yeni kararlar üretti.

4) Devletin İhtiyat Sandığı'na olan borcu hala ödenmezken, bugünkü gelirleri düşürülen emekçi, hayatta kalmak için geleceğini de harcamak zorunda bırakılacak.

5) Hiçbir hesap kitap yapılmadan yürürlüğe koyulacak bu düzenlemenin devletin sosyal güvenlik sistemini sokacağı durumu 12 Mayıs 2020 tarihli meclis konuşmamda dile getirirken sayın bakana 5 ay boyunca, kritersiz ve geri ödemesiz 10 bin TL çekilmesinin maliyetini sordum. Bakan sürenin 3 aylık olacağını ve maliyetin de (önce 50 milyon dedi) 180 milyon TL olacağını söyledi. Rakamlarda tutarlı olmayan cevaplar verdi.

6) Son yapılan bakanlar kurulu açıklamasında Kudret Özersay, İhtiyat Sandığı ile ilgili düzenlemenin aylık 2000TL ve 3 aylık bir süreyi kapsadığını, 6000 TL'yi geçmeyeceğini kamuoyu ile paylaştı. Dün Çalışma Bakanlığı müsteşarı ile konuştuğumda da süre 3 ay, miktar 6000 TL olarak söylenmişti.

7) Bugün görüyoruz ki, ne Başbakan yardımcısının beyanı ne de müsteşarın beyanı doğru değil. Yayınlanan YGK'da süre 5 ay, miktar 10 bin TL. Yine yapboz tahtası kararlar, yine emekçinin geleceğinden çalacak uygulamalar, bu ülkenin insanlarına yine yazık etme...”