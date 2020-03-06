Emekçi Kadınlar Panayırı kuruluyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle kadının ekonomik özgürlüğüne vurgu yapmak ve ekonomik özgürlüğünü desteklemek için geleneksel olarak düzenlenen Emekçi Kadınlar Panayırını 14 Mart Cumartesi günü Girne’de Sevim Ebeoğlu Barış Parkı’nda düzenliyor.

CTP’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeni ile CTP Girne İlçesi olarak Kadının ekonomik özgürlüğüne vurgu yapmak ve ekonomik özgürlüğünü desteklemek için geleneksel Emekçi Kadınlar Panayırını bu sene de düzenliyoruz. Bu yıl da 14 Mart Cumartesi günü, saat 10:00’da Girne’de Sevim Ebeoğlu Barış Parkı’nda olacağız.

‘Tezgahımız emek dokuduğumuz gelecek’ şiarı ile 2011 yılında yani 10 yıl önce çıkılan bu yolda artık geleneksel hale gelen ve sadece Kadın emeğinin ve üretiminin olduğu tek organizasyon olan Emekçi Kadınlar Panayırını sürdürdüğümüz için onur duyduğumuzu – Panayır Komitesi adına belirtmek isterim.

Bu toplumda Kadınların en başta emekleri ile var olduklarının bilinci ile yola çıktık. Ekonomik özgürlük kadınların yaşamlarında en önemli unsurlardan biridir.

Amacımız hem üreten kadınlara katkı sağlamak ve hemde kadın emeğinin değer bulmasına elimizden geldiğince olanak tanımak ve kadınların eşitlik mücadelesini selamlamaktır.

Emekçi Kadınlar Panayırında kadın emeğinin görünür kılınması ve bunun ekonomik bir değere dönüşmesini sağlamaya çalışmak amacımızdır. Kadınların ekonomik hayata katılımlarının güçlendirilmesinin kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelelerinin en önemli unsuru olduğunun bilincindeyiz.

Kadın emeği güçlendikçe ve değer buldukça, kadınların diğer tüm alanlarda, siyasette, iş yaşamında, sosyal yaşamda daha etkin olmalarını sağlayacağını düşünüyoruz.”

Emekçi Kadınlar Panayırında bu sene, Kadın üreticilerin çeşitli yiyecek, içecek ve elişlerinin olacağı stantlar, sivil toplum örgütlerinin stantları, çeşitli sahne etkinlikleri, gösteriler, halk dansları ekipleri, müzik grupları, oyunlar ve eğlenceler olacak.

Stantlar için Kadın üreticilerin başvuruları 9 Mart’a kadar CTP Girne İlçesi’ne yapılabilecek. Etkinlik için irtibat numarası: 0392 815 27 95