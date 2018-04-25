'Emekçi Kadınlar' işbirliğine vurgu yaptı

Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’tan Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU) üyesi sendikaların kadın büroları, “İki Toplumda Bugün Emekçi Kadınların Yeri” konulu ortak panel düzenledi.



Kıbrıs Diyalog Forumu binasında gerçekleşen panele, PEO, DEV-İŞ, BES, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN’den yetkililer ve kadın büroları katıldı.



PEO Genel Sekreteri Pambos Kiritsis ve DEV-İŞ Genel Başkanı Hasan Felek, panele geçilmeden önce sendikaların faaliyetlerini sürdürdükleri bugünkü siyasal ve ekonomik durumun analizini yaptı.



KİRİTSİS: “TAKSİM FİKRİYLE UZLAŞMAMIZ ASLA MÜMKÜN OLAMAZ”



PEO Genel Sekreteri Pambos Kiritsis, dünyada bir yandan lüks ve aşırı tüketim hızla büyürken diğer yandan milyarlarca insanın fakirlik yaşadığına işaret ederek, bunun mevcut ayrımcılıklara yenilerini eklediğini belirtti.



Bölgede yaşanan savaş ve çatışmalara işaret eden Kiritsis, Kıbrıs sorununa da değindi. Görüşmelerin acilen başlamasına ihtiyaç olduğunu anlatan Kritsis, “Taksim fikriyle uzlaşmamız asla mümkün olamaz” dedi.



Kritsis birlik ve dayanışmanın mücadele açısından önemine işaret etti.



FELEK: “YAŞANAN SORUNLARIN KÖKENİNDE KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜ VAR”



DEV-İŞ Genel Başkanı Hasan Felek de konuşmasında, “Emperyalist paylaşım savaşları bu günlerde bütün insanlığı tehdit ediyor” şeklinde konuştu.



“Bu emperyalist savaşta Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin kullanılması ülkemiz Kıbrıs’ın da ateş çemberi içinde olduğunun en açık göstergesidir” diyen Felek, adadaki İngiliz üslerinin kapatılmasını ve adanın, asker ve silahtan arındırılmasını talebini yineledi.



Felek, ülkede yaşanan sorunların kökeninde Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün bulunduğunu kaydetti.



Özel sektörde sendikalaşmanın gerekliliğine işaret eden Felek, örgütlü mücadelenin önemini vurguladı.



KUKU: “YENİDEN BİRLEŞME İÇİN BU GİBİ FAALİYETLER ARTMALI”



PEO Kadın Bürosü Başkanı Marina Kuku ise, iş yaşamında kadın temsiliyetinin azlığından ve eşitsizliklerden bahsetti.



Kadın ve erkekler arasındaki ücret farkının kapatılması gerektiğini vurgulayan Kuku, toplu sözleşmelerin ve çalışan kadınların desteklenmesinin önemine değindi.



Marina Kuku, adanın yeniden birleştirilmesi için bu gibi ortak faaliyetlerin sayısının artması gerektiğini vurguladı.





ULUDAĞ: “BU TOPRAKLARDA YENİ ÇATIŞMALAR, YENİ GERGİNLİKLER İSTEMİYORUZ”



DEV-İŞ Kadın Bürosu adına konuşan Sevgül Uludağ ise, DEV-İŞ ile PEO’nun 1970’li yıllardan bu yana gerçekleştirdiği ortak faaliyetlere işaret etti.



“DEV-İŞ Kadın Bürosu olarak biz kadınlar adamızın bölünmüş olmasının yarattığı sorunları en derinden yaşayan insanlarız” diyen Uludağ, yaşanan çatışmalar ve savaşlardan kaynaklanan yaraların hala tedavi edilmediğini belirtti.



“Kıbrıs’ın kuzeyinde emekçi kadınların birincil sorunu, Kıbrıs sorununun yarattığı sorunlar ve belirsizlik ortamıdır” diyen Uludağ, iki toplumun işbirliği yapmasının önemini vurguladı.



“Biz bu topraklarda yeni çatışmalar, yeni gerginlikler istemiyoruz” diyen Uludağ şunları kaydetti:



“Barış vizyonumuza ulaşmak kolay değildir. Pek çok ilerici insan bu uğurda canını verdi. Pek çok insan ömrünü bu uğurda mücadele ederek geçirdi. Bu zahmetli yolda, önemli olan pusulamızın aynı yönü göstermesidir: Biz emekçi kadınlar olarak ortak bir vizyon oluşturup yurdumuzun birleştirilmesi için ortak mücadelemizi yükseltmezsek, gelecek kuşaklar çok daha kötü koşullar içinde bulacaktır kendilerini…”



Etkinlikte daha sonra paneli organize eden diğer örgütlerin konuya ilişkin konuşmaları ve katılımcıların yer aldığı tartışmaya geçildi.