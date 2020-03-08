“Emekçi Kadınlar Atölyesi’ne” anlamlı bağış

Peugeot Kıbrıs Pazarlama Koordinatörü Zehra Beyar, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’ni ve dernek bünyesinde açılacak olan Emekçi Kadınlar Atölyesi’ni ziyaret etti. Beyar ziyarette yaptığı açıklamada“Şirketimiz çalışanlarının %75'i, yöneticilerinin ise %80'i kadınlardan oluşmaktadır ve Peugeot Kuzey Kıbrıs’ın çalışanlarının çoğunluğunun kadın olmasından gurur duyuyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ihtiyacı olan kadınlar için bir adım atmak istedik ve Dünya Kadınlar Günü’nde müşterilerimiz ve iş ortaklarımıza hediyeler almak yerine, onlar adınıza Emekçi Kadınlar Atölyesi’ne ‘Kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde durmalarına katkı koyabilmek adına’ bağışta bulunmaya karar verdik.” dedi.

ZAYDER başkanı Rabia Özcömert Beyar’a Emekçi Kadınlar Atölyesi’ne yaptıkları bağış için teşekkür etti. Yakında açılışı yapılacak olan Emekçi Kadınlar Atölyesi’nin devam eden inşaatı nedeniyle maddi desteğe ihtiyaçları olduğunu ve bu dönemde yapılan bağışların onlar için çok anlamlı olduğunu belirtti. Özcömert “8 Mart dolayısıyla yapmış olduğunuz bu farkındalık çalışması için sizleri tebrik ediyor personeliniz adına yapmış olduğunuz bu bağışın diğer kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmesini umuyorum.” dedi.