Emeka'dan Türk Ocağı’na yeni yıl hediyesi

İlk yarının son karşılaşmasında Girne'de Türk Ocağı rakibi Gençlik Gücü'nü karşılaşmanın son dakikalarında biri penaltıdan olmak üzere attığı iki golle 2-0 yenerek yeni yıla mutlu giren taraf oldu.

Az sayıda seyircinin izlediği, ağır saha zemini ile de mücadele eden futbolcuların maçı izlemeye gelenlere futbolun güzelliklerini yansıtamadıkları karşılaşmada oyun vasatın üzerine çıkmadı.

Karşılaşmaya beş dakika geç başlandı, orta sahada yapılan karşılıklı top kayıpları atakların seyrini de değiştirdi. Türk Ocağı rakibine karşı baskılı oynadığı zaman sürecinde son vuruşlarında başarılı olamadı. Buna karşılık Gençlik Gücü ileride Debola ile gol aradı ancak adam adama markajdan kurtulamadı ve takımı adına gol vuruşu yapamadı. Her iki takımın da gol atmakta başarılı olamadıkları ilk yarı başladığı gibi golsüz sona erdi.

İkinci yarıya Türk Ocağı Burak'ı oyundan alarak yerine Hasan'ı görevlendirerek başladı. Bu değişikliğin neden yapıldığı anlaşılmamışsam da teknik direktörün verdiği karara saygı duymak gerekir. İkinci yarıda ilk yarının kopyası olarak devam etti. Oyun sürekli yapılan faullerle sık sık çalınan düdüklerle durdu. Verilen, verilmeyen sarı kartlar oyunun seyrini de değiştirdi. Organize gelişen ataklar yerine uzun toplarla takımlar ataklar geliştirdi. Karşılaşmada ilk tehlikeli atak Türk Ocağı’ndan geldi. Hasan'ın vuruşunda Gençlik Gücü defansı topu çizgi üzerinden çıkartarak golü önledi. Uzun topla ani gelişen Gençlik Gücü atağında Debola defansı geçti, kaleciyi de üzerine çekti ancak yaptığı vuruşta top yan kale direğinin yanından oyun alanını terk etti ve takımını golden etti. Ertaç takımı adına kullandığı serbest atışta topu kaleye gönderdi, kaleci Çağatay'ın göğsünden seken topa son dokunan Emeka takımını galibiyete taşıyan golü kaydetti. Golle oyundan düşen Gençlik Gücü karşısında Türk Ocağı, Emeka'nın şahsi gayretiyle bir de penaltı vuruşu kazandı. Ertaç kullandığı atışla topu filelere gönderdi ve karşılaşmanın skorunu belirledi.

Türk Ocağı attığı iki golle üç puan alarak devreyi tamamladı.