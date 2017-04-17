Emeka böyle istedi: 3-1
Gençler Birliği, yabancı oyuncusu Nnaemeka’nın kaydettiği gollerle maçı kazanmasını bildi
STAT: İskele Cumhuriyet Stadı
HAKEMLER: Emre Öztaşlı, Cemal Sakallı, Şakir Azizoğlu
G.BİRLİĞİ: Raif Denktaş Pehlivan, Halil Türen, Emir Dolu, Sertan Kurukafa (Dk.54 Barış Dağ), Şenol Şöför, Mehmet Erol, Husseın Saddam (Dk.54 Yakubu Malik), İbrahim Köse, Sinan Öğüt (Dk.75 Mehmet Aylanç), Arif Uysal, Nnaemaka Uzor
LEFKE: Zeki Çetinkol, Kasım Tağman (Dk.85 Hüseyin Akaçalı), Semih Ünaldı, Arif Solkanat, Stellios Kittos, Shabat Logua, Zekai Serdar (Dk.80 Mehmet Toros), Rahmi Çelik, Allen Assogba, Amstrong, Mehmet Volkan (Dk.85 Berk Öreç)
GOLLER: Dk.43, 69 ve 83 Nnaemaka Uzor (G.Birliği) Dk.7 Kasım Tağman (Lefke)
Süper Lig’in 27’nci haftasında Lefke’yi konuk eden Gençler Birliği karşılaşmadan 3-1lik galibiyertle ayrıldı. Ev sahibi ekibin 3 golünü de Nnaemaka Uzor kaydederken, Lefke’nin tek golü ‘nci dakikada Kasım Tağman’dan geldi. Karşılaşmanın ardından maçı kazanan Gençler Birliği 47 puana yükselirken, Lefke 35 puanda kaldı.