‘Emek ve haber hırsızlığına’ yasal girişim!

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği çatısı altında oluşturulan ‘Kurumsal Medya ve İnternet Gazeteciliği Komitesi, genelde Kıbrıs Türk basını, özelde de internet gazeteciliğini yürüten medyanın “emek ve haber hırsızlığı” başta olmak üzere ciddi bir tehdit altında olduğuna işaret etti.

Kurumsal Medya ve İnternet Gazeteciliği Komitesi, gazetelerin ve basın emekçilerinin emeğinin sömürülmesine, üretimlerinin çalınmasına ve yaratılan değerler üzerinden haksız kazanç elde edilmesine karşı durmak için yeni bir süreç başlattığını duyurdu.

Gazeteciliği bir meslek olarak icra eden, başka medya kuruluşlarından haber kopyalamadan içerik üreten her kuruluşu mutabakata dahil olmaya davet eden Komite, madde madde eylem planını da açıkladı.

Açıklama şöyle:

“Genelde Kıbrıs Türk basını, özelde internet gazeteciliği yürüten medyamız “emek ve haber hırsızlığı” başta olmak üzere ciddi bir tehdit altındadır.

Buna daha fazla göz yummamak için harekete geçiyoruz.

Kurumsal Medya ve İnternet Gazeteciliği Komitesi adına bizler, gazetelerimizin ve basın emekçilerinin emeğinin sömürülmesine, üretimlerinin çalınmasına ve yarattığımız değerler üzerinden haksız kazanç elde edilmesine karşı durmak konusunda yeni bir süreç başlatıyoruz.

Çağımızın gereği olan dijitalleşmeyi, hedef kitlelere daha hızlı ve yaygın ulaşmak için bir fırsat ve yatırım gerekliliği olarak gördük.

Yatırım yaptık, riskini üstlendik, gazetecilerimizi ayakta tutmak ve gazetecilerin mesleklerini sürdürmeleri için hayata tutunduk.

Ancak bu süreçte ülkemizdeki başıboşluk ve etik yoksunluğu fırsat bilerek “internet medyası” adı altında hiçbir kurumsal yatırım, üretim ve istihdam yaratmayan onlarca yeni adres türediğini gördük.

“İnternet gazeteciliğine yönelik yeni medya sürecini saygıyla selamlarken, asalak ya da çalıntı haberlerle kirlik yaratanları onaylamamız mümkün değildir.

“Hırsızlık”

Gazetecilerin günler ya da saatlerce süren araştırma ve uğraşlar sonrası hazırladıkları haberlerin, yayınlandıktan dakikalar sonra bir başka internet sitesinde noktası virgülü hatta tashih hatalarına varıncaya kadar kopyalanıp yayınlanmasını tarif edecek tek kelimenin “HIRSIZLIK” olduğu kanaatindeyiz.

Bu nedenle, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği çatısı altında Kurumsal Medya ve İnternet Gazeteciliği Komitesi olarak bu bildiriye imza atan bizler aşağıdaki belirtilen prensiplerde birlikte hareket etme ve bu alandaki örgütlülüğü güçlendirme kararı aldık.

Gazeteciliği bir meslek olarak icra eden, başka medya kuruluşlarından haber kopyalamadan içerik üreten her kuruluşu bu mutabakata dahil olmaya davet ediyoruz.

1- Oluşturulacak “MEDYA TAKİP HUKUK BÜROSU” aracılığı ile çalınan her haber ve içerik ile ilgili ayrı yasal süreç başlatmak ve bu süreçleri ısrarlı bir şekilde takip etmek. KKTC mevzuatında bulunan Fasıl 264 Telif Hakkı Yasası’na aykırı tüm girişimlerin hukuk önünde takipçisi olmak.

2- Çalınan her haber ve içeriği, çalan her kuruluşu etkili bir şekilde ifşa etmek, ayrıca çalıntı haber kullanan sitelere reklam veren kurum ve kuruluşları bu yönde bilgilendirmek.

3- KÜNYESİ, SAHİBİ, YÖNETİMİ özetle hiçbir iletişim bilgisi ya da kurumsal ekibi olmayan gazetelere yönelik gerekli hukuk mücadelesini yürütmek. Bu alanda yapılan ticari faaliyetlerin de Maliye bünyesinde takibi için girişim yapmak.

4- Dışişleri Bakanlığı’na Türk Ajansı Kıbrıs’ın ürettiği içeriğin “eline şifre geçiren herkes tarafından gelişigüzel kullanılmasının” önüne geçmesi için etkin önlemler alması konusunda gerekli girişimleri yapmak.

5- Medya takip ajanslarının, “medya takibi” ismi altında, hiçbir telif ücreti ödemeden fikri eserlerimizi kullanarak bunun üzerinden gelir etmelerini engellemek.

6- Sabah televizyon programlarında gazete başlıklarının paylaşılmasına yönelik “makul ölçütler” belirlemek için Yayın Yüksek Kurulu ile istişare etmek.

7- Hükümet ve Cumhuriyet Meclisi’nde TELİF HAKKI ile ilgili mevzuatın çağdaş hale getirilmesi ayrıca Bilişim Yasası’nın basın özgürlüğüne halel getirmeden telif haklarını ve emek sömürüsünü engelleyecek şekilde yaşama geçmesi için çalışmalar yapmak.

8- Sivil toplum örgütleri nezdinde çalışma grupları oluşturmak ve örgütlü bir şekilde mücadele etmek.

9- Yayıncılık alanında kamusal kaynaklar ile faaliyet sürdüren Türk Ajansı Kıbrıs ve BRT başta olmak üzere, kamu kurumlarında görev yapmasına rağmen “özel internet gazetesi” yayınlayan veya kamusal imkânları kullanarak bu özel gazetelere güncelleme yapan kişilere yasalarda belirtilen yaptırımların uygulanması konusunda takipçi olmak, haksız ve eşitsiz rekabetin önüne geçmek.