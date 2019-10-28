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Emek-İş Sendikası’nın yeni yönetimi belirlendi

Emek-İş Sendikası’nın yeni yönetimi belirlendi

DEV-İŞ'e bağlı Emek-İş Sendikası’nın 21. Olağan Genel Kurul'u Cumartesi günü  gerçekleştirildi ve toplantıda yönetim, denetim ve onur kurulu belirlendi

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DEV-İŞ'e bağlı Emek-İş Sendikası’nın 21. Olağan Genel Kurul'u Cumartesi günü  gerçekleştirildi ve toplantıda yönetim, denetim ve onur kurulu belirlendi

Dev-İş tarafından yapılan yazılı açıklamaya  göre, kurullar 7 gün içerisinde  toplanarak görev dağılımı yapılacak.

Yapılan seçimde Yönetim Kurulu’na Koral Aşam, Burçin Kişmir, Çağan Gulamkadir, Sesil Dağman ve Ogün Öneri seçildi. Denetleme Kurulu Civan Mert, İpek Altınışık ve Ozay Kaya’dan oluştu. Onur Kurulu’na ise Leyla Ulubatlı, Zarif Gulamkadir ve  Ali Kahvecioğluları görevlendirildi.

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