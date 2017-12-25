EMAA'da “Sonsuz Perspektifler Diyarı”

EMAA’nın sadece üyelerine yönelik olarak gerçekleştirdiği atölye çalışmalarının ilki 11-15 Aralık 2017 tarihlerinde, Mürüvvet Türkyılmaz önderliğinde gerçekleştirildi. KKTC- Kültür Dairesi Güzel Sanatları Destekleme Kurulu tarafından desteklenen projenin hedefi; dernek üyelerinin birlikteliğini sağlamak, bilindik sanat formlarını kullanarak sınırları genişletmek ve farklı mecralara yönelerek üretimleri artırmak olarak özetlenebilir. 3 atölye çalışmasının ardından üretimlerle hazırlanacak sergi ve katalog ile programın sonlandırılması planlanmaktadır.

Katılımcıların sanatsal geçmişlerini de yansıttıkları tanışmalarla başlayan atölye programı, Mürüvvet Türkyılmaz’ın sanatta perspektif sorunsalı ile ilgili sanat tarihini kapsayan sunumları ile desteklendi, bilgi paylaşımları ve tartışmalarla sürdü. İkinci gün Lefkoşa’nın tarihi ve kültürel merkezi olan surlar içinde, şehrin tam merkezinde buluşuldu. Türkyılmaz’ın yönlendirmesi ile katılımcılar yalnız başlarına yeni perspektifler, bakış açıları ve izlenimler yakalamak üzere bir saatlik bir sürede şehrin sokaklarında kaybolmayı denediler. Bir saat sonra şehrin merkezinde yeniden buluşularak çekilen fotoğraflar, toplanan nesneler, etkilenmeler, düşünce ve duygular paylaşıldı, konu üzerine yoğunlaşma sağlanarak yaratım sürecine girildi. 5 gece boyunca EMAA Başkent Sanat Merkezi’nin galeri kısmında kurulan atölye ortamında çalışmalar sürdürüldü ve eserler mekana yerleştirilerek program sonlandırıldı. EMAA, ayni proje kapsamında Ocak ayında CANAN, Şubat ayında ise Neriman Polat’ı ağırlayacak.