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  3.  EMAA’da imece ile eğlence vardı  
 EMAA’da imece ile eğlence vardı  

 EMAA’da imece ile eğlence vardı  

EMAA dernek üyelerinin katılımları ve dayanışmasıyla, güzel ve anlamlı bir ‘kırmızılı’ gün           

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EMAA dernek üyelerinin katılımları ve dayanışmasıyla, güzel ve anlamlı bir ‘kırmızılı’ gün.  Kendi evinde daha mutlu, daha hevesli ve içten üretmeye devam etmek için...Bu kez bahçe demirleri her yaşta üyenin katkılarıyla boyandı.  Kırmızı boya ve fırçayı alan EMAA üyeleri bahçe demirlerini kırmızıya boyadılar. Bu kırmızı dokunuş Kıbrıslıların geleneğinde olan İmece ile gerçekleşti. Yardımlaşma,  gönüllü emek, kolektif çalışma ve ortaya çıkan daha bakımlı, rahat ve huzurlu Sanat Merkezi için. İşbirliği duygusunun genç nesillerde devam etmesi bakımından örnek bir davranış.          

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Çevresi kırmızı ile süslenen bahçede mangal keyfi de gerçekleştirildi. Dernek üyelerinin oluşturduğu topluluk, samimi atmosferde güzel bir gecenin  keyfini yaşadı.

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