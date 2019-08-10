EMAA Çocuk Atölyesi sanat çalışmaları izleyiciyle buluştu

Mustafa Erkan

Lefkoşa Türk Belediyesi ve EMAA işbirliği ile sürdürülen 2019 Bahar Dönemi'nde gerçekleştirilen ‘Çocuk Atölyesi’ sanat kursları sergisi açıldı. Bahar dönemi ‘Çocuk Atölyesi’ kursunun, sergi açılışı LTB Başkanı Mehmet Harmancı tarafından EMAA sanat merkezinde yapıldı. Farklı yaş seviyesi bulunan kurslarda üretilenler izleyici ile buluştu. 2019 Bahar Dönemi’nde Ozan Özgenler tarafından yürütülen ‘Çocuk Atölyesi’ni başarıyla tamamlayanlara Katılım Belgeleri Harmancı ve öğretmenleri Ozan ve Bahire tarafından takdim edildi.

Minikler, gerçekleştirdikleri ‘Çocuk Atölyesi’ kursları sonrası ürettiklerini sergilemenin heyecan ve mutluluğunu aileleriyle birlikte yaşadılar.