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Elverişsiz hava uçak seferlerini engelledi

Elverişsiz hava uçak seferlerini engelledi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan elverişsiz hava koşulları, Kıbrıs'ın kuzeyine yapılacak seferlerini engelledi.

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan elverişsiz hava koşulları, Kıbrıs'ın kuzeyine yapılacak seferlerini engelledi.

Yolcular, başka seferlerle taşınırken herhangi bir mağduriyet yaşanmadı.

YENİDÜZEN’e konuşan Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda elverişsiz hava koşullarının KKTC seferlerinin iptal edilmesine neden olduğunu açıkladı.

Sofi, yolcuların hiçbir mağduriyet yaşamadan başka seferlerle taşındığını ve sorunun giderildiğini kaydetti.

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