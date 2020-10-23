Elli bin TL çalmakla suçlanıyor

Lefkoşa’da meydana gelen ‘emanetçi tarafından sirkat’ suçundan tutuklanan zanlı M.G., aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

M.G., yeniden teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı.

Polis, olayın 14 Ekim tarihinde meydana geldiğini anımsatarak şikâyet üzerine M.G.’nin yurt dışına çıkış yapmak isterken yakalandığını anımsattı.

Genver, zanlının Küçük Kaymaklı bölgesi okullar yolu sokak üzerinde bulunan 70 numaralı isimsiz apartmanın arka kısmında gömülü vaziyette konu paranın bir kısmı olan 13 bin 400 TL nakit para tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, zanlının sirkat edip, ailesine gönderdiği 33 bin 600 TL’nin müştekiye iade edildiğini ve tüm paranın ödendiğini söyledi. Polis, üniversite öğrencisi olan zanlının ileride davalarında hazır bulunabilmesi için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2 kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Evrim Kamalı)



