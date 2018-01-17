Polis, alkollü’ olduğu gerekçesiyle götürüldüğü İskele Polis Müdürlüğü’nde 2 polis tarafından darp edilerek, 2 kolunun kırıldığını iddia eden ve 2 polis memuru ile ilgili tazminat davası açan Mustafa Aşut’la ilgili açıklama yaptı.

Basına, Büyükkonuk’ta sakin Mustafa AŞUT’un, alkollü araç kullanma suçundan dolayı polise celp edilip tutuklandığı sırada kendisine yapılan muameleden dolayı her iki kolunun kırıldığı yönünde ki haberler yansıdığına işaret eden Polis, olayla ilgili olguları özetledi.

Mustafa Aşut’un yolda zig zag çizerek seyrettiğinin görülmesi üzerine alkol testine tabi tutulduğunu açıklayan Polis, %400 mlg alkollü içki tesiri altında olduğunun tespit edildiği bulgusunu paylaştı.

Polis Basın Subaylığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Aşut’un, polis nezaretinde hücreye indirildiği sırada merdiven korkuluklarına her iki elini de vurarak bileklerine hasar verdiği ayrıca kafasını duvara vurduğu belirtildi.

Polis’in olayla ilgili aktardığı olgular şöyle:

“%400 mlg alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi…”

“26.12.2017 tarihinde, saat 23:40 sıralarında, Bafra Oteller Bölgesinde devriye halinde bulunan polis ekibi tarafından, Mustafa AŞUT yönetimindeki aracın arka ışıklarının yanmadığı ve yol içerisinde zig-zag çizerek seyrettiğinin görülmesi üzerine, söz konusu araç polis ekibi tarafından durdurulmuştur. Akabinde adı edilenin nefesinin alkol kokmasından dolayı, alkol testine tabi tutulmuş ve konu şahsın % 400 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu şahsa işlemiş olduğu suçtan dolayı tutuklanıp, olay yerinde elleri kelepçelenerek İskele Polis Müdürlüğüne götürülmüştür.”

“Merdiven korkuluklarına ellerini, kafasını da duvara vurdu”

“İskele Polis Müdürlüğüne götürülen Mustafa AŞUT, tutuklu kalmak üzere müdürlüğün bodrum katında bulunan hücrelerine polis nezaretinde indirildiği sırada, alkol tesiri altında iken merdiven korkuluklarına her iki elini de vurmak suretiyle bileklerine hasar vermiş, ayrıca kafasını duvara vurmuştur.

Akabinde, bileklerinin ağrıdığını söylemesi üzerine polis nezaretinde Gazimağusa Devlet Hastanesine götürülerek doktor kontrolünden geçirilmiş ve çekilen röntgen filmi ile adı edilenin her iki kol bileklerinin kırık olduğu tespit edilmiş ve gerekli tedavi işlemi hastane görevlileri tarafından yapılmıştır.”

‘Kendi ifadesinde de, güvenlik kamerasında da var…’

Söz konusu şahsın hücrelere indirildiği sırada hiddetlenerek her iki elini merdiven korkuluklarına vurduğu kendi ifadesinde yer almakta, kafasını duvara vurduğu ise temin edilen ifadelerden ve İskele Polis Müdürlüğü güvenlik kameralarından tespit edilmiştir.

Adı edilen polise verdiği ifadesinde, yasal olarak polis gözetiminde bulunduğu sırada ve/veya tutuklama anında, polisin kendisine herhangi bir fiili şiddet ve/veya orantısız güç kullanılmadığını beyan etmiş olup herhangi bir polis mensubundan şikâyetçi olmamıştır.

Söz konusu şahıs, bugüne değin ne Polis Genel Müdürlüğüne, ne de başka herhangi bir yasal merciye, şiddet gördüğüne dair polis aleyhinde şikâyetçi olmamıştır.”