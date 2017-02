Eliz’den Moldova’da şampiyonluk

Eğitim ve tenis yaşamını İngiltere’de sürdüren Eliz Maloney-Yorganıc, Uluslararası Tenis Federasyonu’nun (ITF) 07-13 Şubat 2017 tarihleri arasında Moldova’nın Chisinau şehrinde organize ettiği ve dünyanın birçok ülkesinden tenisçilerin katıldığı “ITF Moldova Open 2017” 18 Yaş Altı Turnuvasında tekler kategorisinde şampiyon olarak bir ilke daha imza attı. Eliz, “ITF Junior Circuit” Grade 2 gibi yüksek seviyeli bir turnuvada şampiyon olan ilk Kıbrıslı Türk olma başarısını gösterdi.

Turnuva boyunca sadece 1 set verdi

Moldova’da büyük başarı yakalayan ve turnuva boyunca yalnızca bir set veren Eliz, ilk maçını Rus oyuncu Valeriya Olyanovskaya ile yaptı ve karşılaşmadan 7-5 ve 6-1’lik setlerle 2-0 galip olarak ayrıldı. İkinci turda iyi bir oyun çıkaran Eliz, turnuvanın 8 numarası Danimarkalı Olga Helmi’i 6-1 ve 6-3’lük setlerle rahat bir şekilde yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde turnuvanın 4 numarası Rus Taisya Pachkaleva ile karşılaşan Eliz maça kötü başlasa da maçı 1-6, 6-1 ve 6-3’lük setlerle 2-1 alarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde Romanya’nın çok iyi oyuncularından ve bir ay önce Avustralya Açıkta boy gösteren Mihaela Lorena Marculescu ile karşılaştı. İnanılmaz bir oyun çıkaran Eliz hiç zorlanmadan maçı 6-3 ve 6-3’lük setlerle 2-0 kazanan taraf oldu. Final maçında Rus oyuncu Daria Frayman ile karşılşan Eliz, final maçını set vermeden 6-1 ve 7-5 setlerle 2-0 alarak “Moldova Open” şampiyonu oldu.

Aynı turnuvada İngiliz partneri Anna Loughlan ile çiftler kategorisinde yarışan Eliz çeyrek final oynama başarısını gösterdi.

“Yusuf hocamın gurur duyacağı bir oyuncu olmaya çalışıyorum”

2016 ve 2017 yıllarında amacının turnuva kazanmaktan ziyade oyununa bir takım değişiklikleri getirmek olduğunu söyleyen Eliz, “Antremanda çalıştıklarımızı maçta uygulamak benim için çok önemliydi, bundan dolayı çok mutluyum” dedi. “İlklere imza atarak Yusuf Yönlüer Hoca’mın gurur duyacağı bir oyuncu olmaya çalışıyorum” diyen Eliz, ayrıca kendisine destek veren Arden Gıda Ltd, Atakom Ticaret Ltd, Metgin Ltd ve Oero Trading Ltd direktörlerine teşekkür ederek, sağladıkları destek ve sponsorlukların bu başarılarında unutulmaz olduğunu belirterek başarılarını paylaştı.