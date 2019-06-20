Elini kolunu sallayan giriyor

Girne Turizm Limanında güvenlik kamerası yok. Bu ciddi güvenlik zafiyeti yolcu terminalinde de en dikkat çekici noktalardan biri.

Limanın başıboşluğu suça davetiye çıkarırken, yeterli polisin olmaması hem yolcular için hem de orda çalışanlar için büyük sıkıntı.

YOLCU VARSA GÜVENLİK VAR… Yolcu olduğu günlerde terminalde görevli polisler X-Ray cihazında ve önemli noktalarda görev yaparken, yolcu olmadığı zaman terminale elini kolunu sallayan girebiliyor.

DUVARLAR DÖKÜLÜYOR, KOKUDAN DURULMUYOR… Yolcu terminaline girerken gözümüze ilk çarpan dökülen duvarlar. Tuvaletlerdeki ağır koku yolcu bekleme salonuna yayılırken, durmak mümkün değil…

Devrim DEMİR

Girne Turizm Limanı Yolcu Terminali'ndeki altyapı sorunları ve denetimsizlik güvenlik zafiyeti yaratıyor. YENİDÜZEN ekibi, Girne Turizm Limanı'nı yerinde gözlemledi. Ekibimiz, yolcu terminaline girdi. Neredeyse gemilerin demirlendiği alana kadar giden YENİDÜZEN muhabirlerini engelleyen biri çıkmadı. Yolcu gidiş terminalinde hiçbir güvenlik önlemi yok.

X-Ray cihazları yolcu olmadığı için kapalı, yurt dışına çıkmak için kullanılan kapıda tek bir güvenlik görevlisi yok.

Girne Turizm Limanı’nda tek bir güvenlik kamerası olmadığı görüldü.

Limanın başıboşluğu suça davetiye çıkarırken, yeterli polisin olmaması hem yolcular için hem de orda çalışanlar için büyük sıkıntı…

Girne Limanı'nda taksiciler ve acenteler ilgisizlik ve yeterli güvenlik olmadığında şikâyetçi.

Gemi varsa yolcu terminalinde polis var

Yıllar öncesine kadar yüz binlerce yolcu ağırlayan Girne Turizm Limanı, şimdilerde sadece yük gemilerine ve zaman zaman gelen yolcu gemilerine ev sahipliği yapıyor. Okul dönemi ve askeri tayinler dışında bayram günlerinde yoğunluk yaşayan liman, gemi olmadığı günlerde kaderine terk ediliyor.

Girne Turizm Limanı, yolcu gidiş terminal kapısı 7/24 açık, klimaların yaz kış 24 saat çalıştığı söyleniyor.

Gemi olduğu gün yolcu terminalinde görevli polisler X-Ray başında bulunurken, yolcu olmadığı gün terminalde elini kolunu sallayan istediği gibi dolaşabiliyor.

X-Ray cihazları yolcular olmadığı gün kapalı terminalde bir güvenlik görevlisi yok, ilgili cihazdan işlem yaptırmadan geçip gemiye sığınmak zor değil…

Duvarlar dökülüyor, tuvalet kokusundan durulmuyor

Girne Turizm Limanı'nda tek bir güvenlik kamerası olmadığı görülüyor. Yolcu gidiş terminalinin duvarları nem ve rutubetten dökülüyor. Yolcuların kullandığı tuvaletlerden yayılan koku ise orada durmaya en büyük engel.

Terminaldeki güvenlik zafiyeti, birçok soruyu da beraberinde getirirken Girne Turizm Limanı’nda çalışanlar ülkeden suç işleyenlerin limandaki zafiyet, güvenlik kamerası olmamasını bilenler için kaçmanın hiç zor olmadığını dile getiriyor.

Askeri bölge olduğu gerekçesi ile kamera yok

Limanın terminal kısmında olduğu gibi, özellikle tehlike arz eden bölgelerde güvenlik kamerasının olmadığını dile getiren liman çalışanları, askeri bölge olduğu gerekçesi ile dikkat çeken noktalarda güvenlik kamerasının olmayışını büyük ihmal olarak değerlendiriyor.

Park yeri büyük sorun

Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yapmak isteyen, yolcusunu almak için limana gelenlerin en büyük sorunu park yeri… Aracını bırakıp yurt dışına giden vatandaşın park yerine bıraktığı araba için hiçbir sorumluluk alınmazken, 4 gün içinde kaldırılmayan araçlar polis tarafından çekilebiliyor.

Liman içinde güvenlik karması olmadığı için aracının başına her hangi bir şey gelindiği takdirde, vatandaş hesabını soramıyor.

Liman personeli ve polisi dışında bırakılan araçların sorumluluğu kabul edilmiyor.

TIR’lar büyük sorun

Girne Turizm Limanı’na girmek için TIR’lar için belirtilen saatler dışında limana alınmıyorlar. Limana alınmayan TIR’lar özellikle hafta sonu limanda kaosa neden olurken, araç park yerlerine TIR park eden şoförler ve taksiciler arasında çoğu zaman gerginlikler yaşanmakta.

Liman çalışanları, kaderine terk edilen Girne Turizm Limanı için acil düzenleme talebinde bulundu.

Acenteler bekleme salonundan şikâyetçi

“Uçaklara verilen imtiyazlar deniz yolunda yok”

Girne Turizm Limanı içinde hizmet veren iki acente şirketi temsilcileri YENİDÜZEN’e konuştu. Bilet fiyatlarının yükselmesi ve uçak seferlerinin artması nedeniyle deniz taşımacılığında ciddi bir gerileme yaşandığını ifade eden acenteler, Limandaki sorunları artması ile yolcuların ciddi sıkıntılar yaşadığına değindi.

Acente bekleme salonunun ilkel şartlarda olduğuna dikkati çeken acenteler, yazın sıcakta bilet kesmek için bekleyenlerin, kışın da aynı çileyi çektiğini dışarıda yağmur dursa içerde durmadığını dile getirdi.

Liman yapıldıktan sonra rıhtıma hiç el değmediğine de dikkati çeken acenteler, ilgili kişilerin limanı sadece görmeye geldiğini, ilgisizlik nedeniyle deniz taşımacılığının da yavaş yavaş bittiğini savundu.

Akgünler Denizcilik Temsilcisi Fatoş Benlioğlu: Salonumuz yolcular açısından utanç verici

“Bilet fiyatlarının yükselmesi deniz taşımacılığının gerilemesi için birinci sebep… Uçak seferlerinin çoğalması ile gideceği yere daha kısa sürede gitmek isteyen yolcular var. Havaalanlarına uzak olan, yük götürmek isteyen aracını götürmek isteyen gemiyi daha çok tercih ediyor. Uçaklara verilen imtiyazlar deniz yolunda maalesef yok. Salonumuz yolcular açısından utanç verici… Sıcaklarda bilet işlemi için bekleyen yolcularımız ter döküyor stres gerginlik tartışmalar yaşanıyor. Kışın soğuk dışarıda yağmur dursa içerde durmaz. Işıkların yarısı yanıyor bakım yok. Rıhtım liman yapıldığından bu yana hiç tamir görmedi. Para veriyoruz karşılığı yok, buraya sadece görmek için geliyorlar kimse bir şey yapmıyor. Yıllar geçtikçe deniz taşımacılığı bitiyor. Günde iki sefer çıkardığımızı hatırlıyorum.”

Filo Denizcilik Temsilcisi Birkan Maraşlı: Zaman zaman sıkışıklık yaşanıyor

“Şuan için haftanın 4 günü seferimiz var. Gemi seferi olduğu zaman yolcu talebimiz vardır. Birçok kişi araçları ile ülkeye gelmek isteyenler gemi yolculuğunu tercih ediyor. Uçak seferlerinin gemilere göre gün içinde sınırlı sayıda olması bagaj haklarının limitli olması gemi yolculuğuna insanları teşvik eder. Şirket olarak, yolcu sayımız her sene artmakta. Limanımız Turizm Limanı gemiler hepsi birden sefer yaptığı zaman sıkışıklık yaşanmakta”

Liman Taksi Durağı çalışanları da dert küpü

“Evimize ekmek götüremiyoruz”

Girne Turizm Limanı'nda çalışan taksiciler ise, liman içindeki alt yapı eksikliğinden şikâyetçi…

YENİDÜZEN’e konuşan taksiciler, limandaki birçok olumsuzluğun yetkililer tarafından görmezden gelindiğini, son yıllarda limanda yolcu sayısında ciddi bir düşüş yaşandığını, gelen gemilerin insan değil yük getirdiğini dile getirdi.

Yolcu terminalinin yıllardır ihmal edildiğine de dikkati çeken taksiciler, özellikle gelen yolculardan ciddi bir şikâyet aldıklarını gemide bavul koyma sorunu yaşadıkları için gemi ile gelen yolcuların dönüşlerinin hava yolu ile olduğunu kaydetti.

Çoğu gün ek iş yapmak zorunda kaldıklarını ifade eden taksiciler, Girne Turizm Limanının bir an önce hak ettiği değeri görmesi gerektiğini savundu.

Taksiciler ne dedi?

Mustafa Altınoluk: “Yolcu olmayınca evimize ekmek götüremiyoruz”

“Girne Turizm Limanına 2008 yılından bu yana yatırım yok. Öncesinde de burası için bir hassasiyet yoktu yine yok. Alt yapı en büyük sorun, yolcu terminali dökülüyor, havalandırma bozuk tuvaletler insan sağlığı açısından sıkıntılı. Yağmur yağınca sular altında kalıyoruz. Deniz taşımacılığında, yolcu sayısı her geçen yıl giderek azalıyor. Limanda eskiden üç ayrı acente şirketi varken artık iki şirket hizmet veriyor. Bilet fiyatları yükseldikçe yolcu sayısı azalıyor. Ekmek teknemiz burası ve yolcu olmayınca evimize ekmek götüremiyoruz. 300 kişilik gemi 80 yolcu ile gidiyor, para kazanamadığımız gün oluyor ve ek iş yapmak zorunda kalıyoruz. TIR’lar en büyük problem, belli saatlerde limana girebildikleri için özellikle hafta sonları burada ciddi araç sıkışıklığı yaşanmakta. TIR’lar için park yeri olmadığı için özellikle akşam saatlerinde limana giriş kilitlenir ve bunun önüne geçilemiyor.”

Mehmet Danacı: “Geminin gelişini beklersek aç kaldık”

“Ekmeğimizi çıkaramadığımız için dışarıda da ek iş yapmak zorundayız. Telefon taksiciliği ile kazandığımız para ile evimize ekmek götürebiliyoruz. Girne Turizm Limanı kaderine terk edildi, yıllar geçtikçe gemi sayısı azaldı yolcular artık limanı tercih etmiyor. Geminin gelişini beklersek, işimiz çok kötü.”

Mustafa Çakır: “Gemiler artık yük getiriyor, insan değil”

“Ada ülkesi olmamıza rağmen, Girne’nin kalbi limanın durumu çok kötü ve içler acısı. Bu görüntüler bu limana asla yakışmıyor. Limanın alt yapısından tutun, terminaldeki duruma kadar her yer dökülüyor. Biz müşteri gelsin diye bekler duruma geldik, gün olur arabayı bir kere bile çalıştıramıyoruz. Gelen gemiler sadece yük getiriyor, insan değil. Ekmeğimizi teknemizden değil, sokaklara saldırıp müşteri bularak çıkarıyoruz. Düzemesini istiyoruz, Girne Turizm Limanı çok ilgisiz.”

Lami Acar:”Limandan gelen havaalanından kaçıyor”

“Girne Turizm Limanından şikâyetimiz çok büyük ilgi yok, alaka yok. Yolcular şikâyetçi. Gemiden inip, taksiye binen bütün yolcuların ortak şikâyeti bavul taşıma. Limandan gelen havaalanından kaçıyor ve buna çok kez şahit olmak bizi de üzüyor. Girne Turizm Limanı’nda güvenlik karması yok, bu en büyük zafiyet. Bayram dönemleri araç yoğunluğu yaşanırken, TIR’ların park yeri olmaması bizi çok zorluyor. Poliste limanda yetersiz, ciddi güvenlik zafiyeti yaşanıyor. Polisin az olması gelişen olaylara karşı da yetersiz kalmakta. Dışarıda iş olmazsa, limanda ekmek kazanmak mümkün değildir. ”

Girne Turizm Limanı, yolcu terminali dökülüyor. Rutubetli duvarları göze çarparken, tuvaletten yayılan ağır koku terminalin içine sinmiş

Gemi seferi olmadığı günler, Girne Turizm Limanı yolcu terminali kaderine terk edilmiş oluyor. Kapıları açık olmasına rağmen terminalde cinler top oynuyor

X-Ray cihazları yolcular olmadığı gün kapalı terminalde bir güvenlik görevlisi yok, ilgili cihazdan işlem yaptırmadan geçip gemiye sığınmak zor değil

Girne Turizm Limanında yeterli güvenlik olmadığı gibi, hiçbir noktada güvenlik kamerası da yok

Limanda bilet kesilen acentelerin bulunduğu salon içler acısı. Yolcular ilkel şartlarda bilet kesmek için beklerken ısıtma ve soğutma sistemleri ne yazık ki yok

Acentelerin girişindeki duvarlar tehlike saçarken, kısa bir süre önce kopan beton parçasının bir yolcunun üzerine düştüğü iddia edildi