“Elinde belge yok, PCR sonucu akşama çıkacak”

Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Emine Kamiloğlu, Sağlık Bakanı’nın açıkladığı “pozitif vaka” ile ilgili olarak “Gemi ile geldiği söylenen kadının elinde pozitif olduğuna dair belge yoktur” dedi.

Emine Kamiloğlu sosyal medya paylaşımında şunları söyledi: "Mersin’de yapılan hızlı testi negatiftir. Kendisi öyle şüphelendiğini beyan etmesi üzerine hastanede karantinaya alınmıştır. Sn Ali Pilli'nin söylediklerini çarpıtmayalım lütfen. PCR sonucu akşama çıkacak..."

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