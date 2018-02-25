“Elimizden geleni yapıp, sezonu tamamlayacağız”

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Yeni Boğaziçi’nde ligin 20’inci haftasında oynanan ve 7-1’lik Doğan Türk Birliği takımının üstünlüğüyle biten Yeni Boğaziçi – Doğan Türk Birliği karşılaşmasının ardından başkan Derviş Canaltay görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Dün, oyuncularla bir araya gelen Canaltay, sezon sonuna kadar takımın başında kalacağının sözünü verdi. Yeni Boğaziçi Başkanı Canaltay, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, oyuncuları kırmadığını ve sezon sonuna kadar görevi başında olacağını ifade etti.

Canaltay’ın yaptığı açıklama şöyle;

“Futbolcu kardeşlerim evime ziyarete geldi ve bana sahada savaşacaklarının, benim ise sezon sonuna kadar yanlarında kalacağımın sözlerini verdik. Bu kadar zaman başkanlık dönemimde birçok noktada yalnız kalmama rağmen istifa etmememin tek sebebi öz kardeşim gibi sevdiğim oyuncularımdı. Bu sezonu kardeşlerimle ne olursa olsun elimizden geleni yapıp tamamlayacağımızı Yeni Boğaziçi Spor Kulübü’nü sevenlere bildiririm” ifadelerini kullandı.