"Elimden geleni yaptım, bir sonuca varamadık"

SAAT: 12.30

Cumhurbaşkanı Akıncı'ya hükümeti kurma görevini iade etmesinin ardından UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün basın açıklaması yaptı:

Cumhurbaşkanı 7 Ocak seçimleri sonrasında hükümet oluşumu noktasında kendisine gelen bilgileri değerlendirerek, birinci partiden başlayarak görevi bana tebliğ etmişti. Hükümeti kurma ihtimalim olmadığımı, çoğunluğa ulaşamadığımı aktardım, görevi iade ettim.

Seçimler neticesi açıktır. UBP Başbakanlığını net olarak işaret etmiştir, bunun başka okuması yoktur. Hükümeti oluşturabilir miyiz noktasında temasları yaptık. Ancak hükümeti oluşturma şansımız yok.

7 Ocak gecesinden başlatılan bir çalışma vardı. 4’lü koalisyon çalışmasıydı. Bunun da bilincinde görevi aldım. Halkın iradesine karşı çalışma olduğunu söyledim. Yenilmiş ve çok gerilemiş partiler vardı ortada. Halka üzerimize düşen görevi yaptık, elimden geleni yaptım. Kurulamıyorsa, UBP veya bizim sorunumuz olmaktan çıktı. 7 Ocak gecesi başlatılan çalışma neticesinde 4’lü koalisyon hükümetin sorunudur. Biz halkın mesajını aldık, ona göre hareket ettik.

Üzerimize düşeni yaptık, her türlü iyi niyetle iradeyi yansıtmaya çalıştık. Olmadı…

Görevi aldıktan sonra temaslarımız oldu. Nezaket gösteren CTP,TDP, DP ve YDP bizimle görüşlerini çalıştı. Nezaket göstermeyen HP’nin değerlendirmesini halk yapacak. Görüşmeler neticesinde DP’yle detaya inebileceğimizi gördük. Heyetler oluşturduk, nereye kadar gidebileceğimizin çalışmasını yaptık. DP ile anlaşmaya varmadan, YDP’nin görüşünü aldık. Olabileceğini söylediler ama onların taleplerini hiç konuşmadık. DP’nin alacağı PM kararına bağlıydı, hangi açılımlarımı yapabileceğimizi ortaya koyduk. Heyetlerin ne konuştuğu havada kaldı. Detayların kesinleşmesi için YDP ile konuşmak gerekiyordu. DP ile konuştuklarımızda kesin olanlar değildi…

Bizim DP’ye yaptığımız teklifin daha iyi teklif olup olmadığını bilmiyorum. Ancak duyuyoruz. DP 3’lü koalisyonu düşünüyoruz diye karar çıksaydı, 3’üncü ortağa ihtiyaç olacaktı. O noktaya gelemedik.

Elimden geleni yaptım, denedim, bir sonuca varamadık.

21 yıl içerisinde 6 iktidar 6 muhalefette yer aldım. Kurultay yıl içerisinde öne geçilir mi parti içerisinde oturur konuşulur. Ciddi gerileyen partilerin hükümet oluşturması UBP’nin halktan aldığı gücü değiştirmiyor.

Demokrasi yürüyüşü yapılıyor. Ama demokrasi sandıktan çıkandır. Ters işleyerek demokrasiden bahsetmek gülünçtür. 21’nden 12 vekile düşenler, tek başına iktidar deyip de yüzde 17 oy alanlar, 2-3 vekille ülke kaderini tayin edecek olanlar… Hepsi var.

UBP Kurultayı’nda böyle başarılı partinin başkanlığından çekilmek saygısızlık olur, yeniden adayım…

Herkes tarafından korkuluyor. Ortada UBP’nin başarısından başka bir şey yok…19 aylık icraat da halk tarafından beğenildi ki ezici çoğunlukla takdir ortaya konuldu. UBP’nin büyük başarısından korkuluyor ve kıskanılıyor. Ülkeye zarar verecek hiçbir şey yapmadı. Takdir halkındır… Ümit ederim ki halka ve ülkeye hayırlı görev olur. Bu temenniden öteye de gidemiyor.

GÖREV İADE EDİLDİ

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan aldığı hükümeti kurma görevini iade etti.

Özgürgün, koalisyon arayışları için görüştüğü DP’de, Parti Meclisi’nin 4’lü koalisyon kararının ardından 6 gün sonra hükümeti kurma görevini geri verdi.

Görevi iade etmesinin ardından konuşan UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, şunları söyledi: Hükümeti kurma görevini almış, çalışmalarını tamamlamış, bir sonuca ulaşamamış olduğumdan dolayı görevi iade etmek için buradayım. Cumhurbaşkanı’na iade ettikten sonra geniş açıklama yapacağım. Şu anda Akıncı’ya görevi iade etmek için buradayım.

Cumhurbaşkanı Akıncı ise şunları söyledi:Demokrasi ve Anayasa’nın gereği, güvenoyu alabilecek bir grup başkanı veya milletvekiline görevinin tevdi edilmiş olmasıydı… Ancak geçen hafta itibariyle güven oyu alabilecek hükümet modeli ortaya çıkmamıştı. Özgürgün’ün gerek en büyük partinin başkanı olması, gerekse diğer partilerin de talebi üzerine teamülün gereği yerine getirildi. Matematiksel olarak güvenoyuna en yakın olan partinin liderine hükümeti kurma görevi tevdi edildi. Şu an itibariyle güvenoyu alabilecek bir çoğunluk modeli Özgürgün’ün başkanlığında kurulamamış oluyor. Farklı bir modelin oluştuğu da anlaşılıyor. Kamuoyunun önünde oluyor çalışmalar. Güvenoyunu alabileceğine inandığımız ikinci büyük parti liderine bu görevi saat 13.00’te tevdi edeceğim. Ana muhalefet görevi önemlidir. Hükümetler, iktidarlar olur. Ama onun muhalefetsiz tarafı hep eksiktir. Özellikle ana muhalefet görevi sanıldığından da çok daha önemli bir görevdir. Ülkenin yararına, toplum çıkarlarına olacak konularda el birliği yapabilmek, yanlış görülenlerin de eleştirilerin önünü açabilmek çok önemli bir görevdir. Bu anlamda UBP, yürüteceği ana muhalefet görevini en iyi şekilde yapacağı inancındayım. Sizlere bundan sonraki yaşamınızda ve ana muhalefet görevinizde başarılar diliyorum.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Özgürgün’ün görevi iade etmesinin ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı hükümeti kurmakla görevlendirecek.