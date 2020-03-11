Elif'in öldürüldüğü yere karanfil bıraktılar

Kadın Eğitimi Kolektifi, Baraka ve Bağımsızlık Yolu Girne Örgütü dün akşam saat 18.00’de 8 Mart gecesi öldürülen Elif Lort cinayetinin ardından Girne Belediye binası önünde bir basın açıklaması okuyarak Lort’un öldürüldüğü yere yürüyüp karanfil bıraktı.

Ortak açıklamada, Elif'in öldürülmesinin toplum içerisinde büyük üzüntü yarattığı, devlet yetkililerinin diledikleri başsağlığının meşru olması için adaletin sağlanması şart olduğu vurgulandı.

İşkence gören, cinayete kurban giden, tecavüze ve tacize uğrayan ve sömürülen kadınların sayısının gün geçtikçe artığına dikkat çekilen açıklamada, devletin görevi olan kadına yönelik şiddetle ilgili alması gereken önleyici ve koruyucu tedbirleri bir an önce hayata geçirmesi gerektiği vurgulandı.

Sosyal Hizmetler Dairesi’ne daha fazla bütçe ayrılması gerekliliğinin vurgulandığı açıklamada, Yasa yapmak kadar, yasaları uygulamanın da bir o kadar önem taşıdığına değinildi.