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Elif Lort uğurlanıyor

Elif Lort uğurlanıyor

Girne'de sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen Elif Lort son yolculuğuna uğurlanıyor.

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Girne'de sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen Elif Lort son yolculuğuna uğurlanıyor. Polisin güvenlik önlemi aldığı cenazeye CTP Milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Fazilet Özdenefe ve Doğuş Derya da katılıyor.

Lor'tun tabutunu kadınlar da taşıdı. Cenaze namazı kılınan Lort son yolculuğuna uğurlaniyor

Görüntü: DEVRİM DEMİR

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