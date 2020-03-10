Elif Lort uğurlandı
Girne'de sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen Elif Lort son yolculuğuna uğurlandı
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Girne'de sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen Elif Lort son yolculuğuna uğurlandı. Polisin güvenlik önlemi aldığı cenazeye CTP Milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Fazilet Özdenefe ve Doğuş Derya da katıldı.
Lor'tun tabutunu kadınlar da taşıdı. Cenaze namazı kılınan Lort, Karşıyaka'da defnedildi.
Görüntü: DEVRİM DEMİR
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