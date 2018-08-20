Elias Pantelides’in “Savaş ve Biz” (Kıbrıs’tan Biyografiler)” kitabı çıktı

Elias Pantelides’in yazdığı kitabın çevirisini İzlem Bomboz, editörlüğünü ise Sevgül Uludağ ve Mustafa Keleşzade gerçekleştirdi. Khora Yayınları’nın 63’üncü kitabı olan eser, 215 sayfa ve fotoğraflarla destekleniyor, satış fiyatı ise 30TL. Kitap, “Laconic Tales Cyprus 1974” ismi ile İngilizce olarak yayımlanan eser temel alınarak hazırlanmış ve 2018 yılı içerisinde Yunanca olarak da basılması planlanıyor.

Elias Pantelides'in kitabı 16 anlatıdan oluşuyor ve savaş mağduru kişilerin biyografilerini içeriyor. Kitapta bir Maronit, bir İngiliz, dört Kıbrıslı Türk ve on Kıbrıslı Elen konuşuyor. Doğum yılları 1939'dan 1959'a kadar uzanan bu kişilerin 1974'e dair anıları, o günkü kadar canlı ve unutulmazdır. Kitap’ta ropörtajları ve anıları bulunan Kıbrıslı Türkler, Sevgül Uludağ, Niyazi M. Kızılyürek, Halil R. Sadrazam ve Mustafa M. Balcıoğlu.

Kitaptaki anlatılar, Kıbrıs’ın kavurucu 1974 yazının getirdiği iki taraflı korkunç trajediyi gözler önüne seriyor. Kitapta anılarını okuyucuyla paylaşan 16 kişinin hepsi de etnik köken, toplumsal cinsiyet, ana dil ve din veya siyasi inançlarından bağımsız olarak Kıbrıs'a derin bir sevgiyle bağlıdır ve burada dile getirilen acı hikayeler, biraz da bu sevginin ürünüdür.Hepsi de özgür, birleşik, barış dolu ve güvenlik içinde bir Kıbrıs umuyor.

Savaş ve Biz, Elias Pantelides

Khora Kitaplığı: 63, Anı:10

Çeviri: İzlem Bomboz

Yayına Hazırlayanlar: Sevgül Uludağ, Mustafa Keleşzade

Fiyatı: 30TL