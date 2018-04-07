Elemeler tamamlandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen İlkokullu Küçükler Atletizm Eleme Yarışları, Güzelyurt ve Girne bölgesi elemelerinin ardından tamamlandı. İki gün boyunca Üner Berkalp Stadı’nda gerçekleştirilen yarışlar sonrasında Girne bölgesinde kızlarda ve erkeklerde 23 Nisan İlkokulu ilk sırada yer aldı. Şehit Hasan Cafer İlkokulu’nun kız ve erkek ikinciliği ile tamamlanan böglede erkekler üçüncüsü Lapta İlkokulu, kızlar üçüncüsü de Necat British School oldu.

Güzelyurt bölgesinde erkekler birincisi Kurtuluş İlkokulu, kızlar birincisi ise Özgürlük İlkokulu oldu. Özgürlük İlkokulu aynı zamanda erkeklerde de ikinci olarak elemeleri noktaladı. Kızlar ikincisi ise Kurtuluş İlkokulu oldu. Lefke İstiklal İlkokulu kızarda ve erkeklerde ikinci olarak elemeleri tamamladı.

Resmi olmayan genel sonuçlar

Hafta başında yapılan Lefkoşa, Mağusa A ve B bölgeleri eleme yarışlarından sonra Girne ve Güzelyurt bölge eleme yarışlarının ardından resmi olmayan sonuçlara göre finale yükselen ekipler şu şekilde oluştu: Levent Primary İlkokulu, Kurtuluş İlkokulu, Akova Yıldırım İlkokulu, 23 Nisan İlkokulu, Özgürlük İlkokulu, Yeni Erenköy İlkokulu, Şht. Osman A. İlkokulu, Yakın Doğu İlkokulu (Küçük Erkek). Özgürlük İlkokulu, 23 Nisan İlkokulu, Alaniçi İlkokulu, Şht. Hasan Cafer İlkokulu, Levent Primary İlkokulu, Yakın Doğu İlkokulu, Doğu A. Doğa İlkokulu, Şht. Salih Terzi İlkokulu (Küçük Kız). Finale kalan okullar ve final tarihleri ile ilgili resmi açıklamayı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yapacak.