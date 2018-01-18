YENİDÜZEN ADVERTORIAL

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Elektronik sigara, sigaradan kurtulmak isteyen tiryakiler için üretilmiş, sigaradan daha yoğun duman oluşumu sağlayan elektronik bir üründür.

Elektronik sigaranın çalışma mantığı biraz nargileyi andırsa da, nargileden hem küçük hem de nargile gibi közle değil pille buharlaşma gerçekleşir. Elektronik sigara ucuna takılan pil ile çalışır ve oluşan bu enerji sayesinde içine katılan likit ısınır ve buharlaşır.

Elektronik Sigaranın Faydaları Nelerdir?

Sigara gibi sağlık için zararlı bir alışkanlıktan kurtulmak için kullanılan Vaporesso Elektronik Sigara, bu zorlu süreçte sağladığı faydalar;

Sigara gibi kansere neden olan maddeler içermez ve buharıyla çevreye zararlı gazlar yaymaz.

Köz ya da çakmak kullanılmadığı için ya da yanma reaksiyonu göstermediği için yangın çıkma riski yoktur.

Görüntü olarak zarif ve şıktır.

Sevdiklerimize zarar vermez.

Sigara gibi bütçenize zarar vermez, ekonomiktir.

Küllük ve kötü koku, çakmak gibi ekstra yükten kurtarır.

Elektronik Sigara Kullanılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Elektronik sigara kullanılırken sağlığınız için temizlik ve bakımının yapılması gerekir. Bilinçsiz kullanılmamalı, amacın sigarayı bırakmak olduğu asla unutulmamalıdır.

Elektronik sigara kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli kural; yüksek miktarla nikotinle başlanılmalı, azaltılarak nikotin ‘’0 miligram’’a düşürülmelidir. Bu kurala uyulmazsa, sigara bırakmaya yardımcı olması söz konusu olmaz. Nikotin miktarınızı belirlemek için kullanım profilinizi belirlemeniz gerekmektedir.

Sigara Kullanım Profilleri

Bir günde maksimum 10 tane sigara içiyorsanız ve sigaraya bağımlılık hissetmiyorsanız; ara sıra sigara kullanan gruptasınız.

Günde düzenli olarak 10 ve 20 adet arasında sigara içiyorsanız, sigaraya bağımlılığınız varsa; yokluğuna birkaç saat dayanabiliyorsanız; orta derecede sigara kullanan gruptasınız.

Günde 20’den fazla sigara içiyorsanız ve sigarasız asla duramıyorsanız, sigara ağzınızdan düşmüyorsa; yoğun olarak sigara kullanan gruptasınız.

Sigara kullanım profillerinden yola çıkarak, Vaporesso Swag Elektronik Sigara ile sigaradan vazgeçebilirsiniz.

Doğru Elektronik Sigara Nasıl Tercih Edilir?

Sigara kullanım profili doğru olarak belirlendikten sonra, doğru elektronik sigara tercihinde bulunmanız sigaradan uzaklaşmanıza yardımcı olacaktır. Bunun için şarj konusunda problem yaratmayacak, bir gün boyunca size yetebilecek özelliğe sahip Vaporesso Revenger elektronik sigara kullanımı, sigara almanıza engel olacak; doğru likit seçimi ve ihtiyaç kadar nikotin kullanımı sigaraya, istek duymanızı engelleyecektir.