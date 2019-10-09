Elektronik Müziğin Yeni Sesi Kate Linn

Ersin Kaşif

Adres müzik olarak, dünya müziğini ve yeni sesleri sizlerle tanıştırmak keyfini devam ettiriyor ve Romanyalı güzel bir genç kızla sizleri buluşturuyoruz.

Kate Linn 27 Mart 1997 yılında Romanya’da doğan şarkıcıdır. Üvey babası Türktür. 2015 yılında mini bir konser için ilk kez Türkiye’ye geldi. Türk mutfağına hayran kaldığını ve bütün yemekleri ve tatlıları çok sevdiğini belirtti. Bu da, ülkesinin Türkiye’ye yakınlığı ve üvey babasının Türk olmasıyla alakalı sanırım.

Müziğe ilgisi lise yıllarında başlarken profesyonel müzik kariyerine record label sahibi, şarkıcı ve prodüktör Chris Thrace ile 2013 yılında 16 yaşında Ring My Bell adlı ilk tekli çalışmasıyla başladı. Kısacası, doğru isimlerle ve doğru yerde olmak en büyük avantaj. Chris Thrace ile seslendirdiği tekli çalışması Zaynah ile tüm dünyada şöhreti yakaldı. Bu güzel genç kız, Türkiye’de çok yoğun bir hayran kitlesine sahip.

Kate Linn, ‘Zaynah’, 'Thunderlike' ve 'Your Love' gibi şarkılarıyla tanınıyor

Tabii ki Türkiye’de hayran kitlesine sahip Kate Linn, sık sık Türkiye konseri için sahneye çıkıyor. Sahne öncesi kuliste gazetecileri ağırlayan Kate Linn, daha önce birkaç kez Türkiye'ye geldiğini belirterek, Türk sanatçılardan Sezen Aksu'yu çok beğendiğini vurguladı. Kate Linn, Demet Akalın ile sürpriz bir projeye imza atacaklarını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın ile bir araya geldiklerini belirten şarkıcı, "Demet Akalın'ı çok beğeniyorum. Kendisiyle bir projemiz olacak" dedi.

1997 doğumlu 22 yaşındaki Kate Linn, Dans/Elektronik tarzındaki sanat yaşamında emin adımlarla ilerlerken, yeni projelere de imzasını atmaya başlıyor.

Kıbrıs UKÜ’de de Konser Verdi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi bünyesinde bulunan Sosyal Aktiviteler Koordinatörlüğü tarafından organize edilen “UKÜ 20. Bahar Şenlikleri-CONNECT” kapsamında ünlü şarkıcılar Brianna, Kate Linn, Cira ve Monoir UKÜ Amfi Tiyatro’da konser verdiler. 2018’de Kate Linn’i Kıbrıslı gençler de yakından görme ve dinleme fırsatı bulmuşlardı.