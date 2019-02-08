Elektrikte ‘zam’ sancısı

Kıb-Tek’in, sabit ve yakıt bedelde yaşanan artış nedeniyle elektrikte her tarifeye kilovat başına ‘15 kuruşluk zam’ yapılmasına ilişkin Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’ye ‘ön çalışma’ sunduğu öğrenildi.

Eski fiyatlara göre yüzde 17.5 artış öngören çalışma ile ilgili son kararı hükümet verecek.

Dün gün boyunca yoğun trafiğin yaşandığı ‘elektrikte zam’ konusuyla ilgili izlenecek yol henüz belirlenmezken, hükümetin olası zam miktarını üstlenme olasılığı bulunduğu da elde edilen bilgiler arasında…

Konuyla ilgili ne Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, ne de KIBTEK’ten açıklama alınamadı.

Kurum tarafından hazırlanan öneride özellikle arz talep dengesinde yaşanan yüzde 31’lik artış ile son dönemde personel maaşlarına yansıtılan hayat pahalılığı artışının da etkili olduğu da ifade ediliyor.

Temmuz ayında 19.17 kuruşluk düzenleme…

Bilindiği gibi; Temmuz ayında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, elektrik üretim maliyetinde 19.17 kuruşluk artış meydana geldiğini açıklamıştı.

Yapılan açıklamada “Fuel oil ve kurda artıştan dolayı elektrik fiyatlarında düzenleme kaçınılmaz olmuştur” denilmişti.

Aralık’a kadar zam yapılmadı…

Hatırlanacağı üzere; Başbakan Tufan Erhürman, Aralık ayına kadar elektrikte zam yapılmayacağını açıklamıştı.

Bu kararın ardından elektrik ücretlerinde yeni düzenlemeye gidilmemişti.