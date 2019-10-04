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Elektrikte kış tarifesi kasımda

Elektrikte kış tarifesi kasımda

KIB-TEK yönetimi, karışıklığa neden olmamak için zaman periyodlarına ilişkin değişiklik tarihlerini yeniden güncelledi.

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Mayıs ayındaki tecrübeyi dikkate alan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yönetimi, karışıklığa neden olmamak için zaman periyodlarına ilişkin değişiklik tarihlerini yeniden güncelledi.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, tarifedeki zaman periyodlarına ilişkin ilk değişiklik 16 Ekim yerine 1 Kasım’dan itibaren geçerli olacak.

KIB-TEK uygulamaya koyduğu 3 zamanlı “Kontrol Sizde Tarifesi”nde, zaman periyotlarını yaz ve kış dönemi olmak üzere yılda iki kez değiştireceğini önceden açıklamış ve 16 Ekim tarihini, Kış Tarifesi’ne geçiş tarihi olarak duyurmuştu.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre tarife ücretleri değişmeksizin, zaman periyotlarının başlangıç ve bitiş saatleri aşağıdaki gibi yeniden düzenlendi:


Tarife Yapısı
Periyodlar    1 Kasım – 31 Mayıs     1 Haziran – 31 Ekim
    Hafta İçi    Hafta Sonları ve Tatiller    Hafta İçi    Hafta Sonları ve Tatiller
Yoğun Saatler    17:00 – 22:00    17:00 – 22:00    09:00 – 18:00    14:00 – 18:00
Normal Saatler    07:00 – 17:00    07:00 – 17:00, 22:00 – 24:00    18:00 – 23:00    09:00 – 14:00, 18:00 – 02:00
Y. Olmayan Saatler    22:00 – 07:00    24:00 – 07:00    23:00 – 09:00    02:00 – 09:00

 

 

 

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