Elektrikte güneyden ucuz, Türkiye’den pahalıyız!

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre 2017 yılının ilk yarısında konut tarifesine göre ortalama aylık 416 kilovat saat elektrik tüketimine Kıbrıs’ın güneyinde 305 TL (77,5 Euro) ödenirken, kuzeyinde bu rakam 271 TL (68.9 Euro) olarak görüldü. Türkiye’de ise yılın ilk altı ayında 416 kws elektrik171 TL (43.5 Euro) olarak verilere yansıdı.

Didem MENTEŞ

Kıbrıs’ın kuzeyi, 2017 yılı ilk altı aylık elektrik tarifelerine göre Kıbrıs’ın güneyinden daha ucuz, Türkiye’den daha pahalı çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre 2017 yılının ilk yarsında konut tarifesi için ortalama aylık 416 kilovat saat elektrik tüketimine Kıbrıs’ın güneyinde 305 TL (77,5 Euro) ödenirken, kuzeyinde bu rakam 271 TL (68.9 Euro) olarak görüldü. Türkiye’de ise yılın ilk altı ayında 416 kws elektrik 171 TL (43.5 Euro) olarak verilere yansıdı.

Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığı zaman elektriği pahalı ülkeler arasında Kıbrıs’ın güneyi 14’üncü sırada yer alırken, kuzeyi ise 18’inici sıraya yerleşti.

En pahalı Danimarka en ucuz Ukrayna…

2017 yılının ilk ayında yıllık 2500 -5000 kws tüketime göre (ortalama aylık 416 kws) konut tarifesi kullanıcıları için Avrupa bölgesi ve Avrupa Birliği'ndeki ülkelerde gerçekleşen verilere göre en pahalı elektrik üreten ülkeler Danimarka ve Almanya olurken, Ukrayna ise en ucuz ülke olarak listede son sırada yer aldı. Elektriği pahalı ülkeler arasında Kıbrıs’ın güneyi 14’üncü sırada yer bulurken, Kıbrıs’ın kuzeyi ise 18’inici sıraya yerleşti. Türkiye ise 35’inci sırada yerini aldı.

Türkiye’den pahalı, güneyden ucuzuz

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre 2017 yılının ilk yarısında konut tarifesine göre ortalama aylık 416 kilovat saat elektrik tüketimine Kıbrıs’ın güneyinde 305 TL (77,5 Euro) ödenirken, kuzeyinde bu rakam 271 TL (68.9 Euro) olarak görüldü. Türkiye’de ise yılın ilk altı ayında 416 kws elektrik için 171 TL (43.5 Euro) olarak tüketildi. Bu rakamlara göre 2017 yılı ilk altı aylık elektrik tarifelerince Kıbrıs’ın kuzeyi, güneyinden daha ucuz, Türkiye’den ise daha pahalı çıktı.

İlk beş ülke

Avrupa bölgesi ve Avrupa Birliği'ndeki ülkelerde ise ilk beşe baktığımız zaman ortalama aylık 416 kws elektrik tüketimine Danimarka ve Almanya’da ortalama 495 TL (126 Euro) ödenirken, Belçika’da 458 TL (116 Euro), İrlanda’da 377 TL (99 Euro), İspanya da ise 376 TL (95 Euro) olarak kayıtlara geçti. En ucuz elektrik tüketen ülke olan Ukrayna’da ise yılın ilk yarısında elektriğine 64 TL (16 Euro) ödendi.

Birim fiyatları hesaplandı

Bu arada Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat)’ın yılın ilk altı ayını kapsayan tablosuna göre KKTC Merkez Bankası’nın 1 Ocak - 30 Haziran 2017 dönemi Euro satış kuru ortalaması 3,9378 olarak hesaplandı.

Uzmanlar Eurostat’ın tablosunda birim fiyatlar, tüm vergi ve fiyat bileşenlerinin eklenmiş şekilde verildiğini, Kıbrıs’ın kuzeyinde de birim fiyatının da ayni şekilde olduğu belirtildi.