Elektrikli soba, yangına sebep oldu

Girne’de faal durumda bırakılan elektrikli sobanın kısa devre yapması sonucu Hasan Hazırlar’a ait ikametgahta yangın çıktı.

Polisten verilen bilgiye göre, ev sakinleri tarafından söndürülen yangında bazı ev ve bazı eşyalar zarar gördü.

ANİ RAHATSIZLIK SONUCU İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Gönyeli’de sakin Fedat Shakir (E-54) ikametgahı içerisinde geçirdiği ani rahatsızlık sonrası kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Shakir’in ölüm sebebinin “ obizite ve kalp krizi” olduğu belirtildi.

Boğazköy’de sakin Erdoğan Kırman (E-72) da, ikametgahı içerisinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucu Kırman’ın ölüm sebebinin “böbrek ve kalp yetmezliği ” olduğu açıklandı.