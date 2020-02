Elektrikli Ev Aletleri Ne Kadar Harcıyor?

YENİDÜZEN ADVERTORIAL

Elektrikli ev aletleri, günlük yaşamımızın bir parçası konumunda. Her gün gözümüzü açtığımız andan her akşam yatağa girene kadar birçok kez kullandığımız ev aletlerinin ne kadar elektrik harcadığını ve her ay faturanıza ortalama olarak ne kadar etki ettiğin biliyor musunuz? Gelin, birlikte öğrenelim.

Ütü

Ütü, elektrikli ev aletleri arasında en çok elektrik üreten aletlerden sayılıyor. Eğer gününüzün büyük bir bölümünü ütü yaparak geçiriyorsanız ay sonunda sizi kötü bir sürpriz bekleyebilir. Ütü kullanımı saatlik olarak ortalama 2 TL gibi bir ücret yansıtmakta.

Su Isıtıcısı - Ketıl

Ketıllar, yemek yaparken ya da bir şeyler içmek isterken hemen elimizin gittiği kurtarıcımız. Elektrikli su ısıtıcısı ketıllar, aylık olarak ortalama 9 TL gibi bir fiyatı faturanıza ekleyebilir.

Bulaşık - Çamaşır Makineleri

Bulaşık ya da çamaşır makineleri iki günde bir kullanılan aletlerden. Teknolojinin gelişmesiyle daha az enerji harcayan beyaz eşyaların üretilmesi size uzun vadede daha çok fayda sağlayacaktır. Her iki ev aleti de ortalama olarak 20 TL gibi bir ücreti faturanıza ekleyebilir.

Saç Kurutma Makineleri

Saç kurutma makineleri özellikle kış aylarında kullanımı artan aletlerdendir. Hemen hemen her gün ya da iki günde bir olarak kullanılan saç kurutma makineleri kış aylarında aylık olarak 8-9 TL gibi bir ücreti yine faturanıza ekleyebilir.