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‘Elektrikli battaniye’ yaktı!

‘Elektrikli battaniye’ yaktı!

Levent Koleji’nin arkasındaki Armacon Sitesi’nde çıkan yangın, prize takılı olarak unutulan elektrikli battaniyeden kaynaklandığı belirtildi. Yangın sonucu yatak odasındaki eşyalar kullanılmaz hale geldi

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Lefkoşa- Ortaköy’de Levent Koleji’nin arkasındaki bulunan bir apartman dairesinde yangın çıktı. Armacon Sitesi’nde bugün saat 15:20’de Betül Yaşar’ın kalmakta olduğu evin yatak odasında çıkan yangının, prize takılı olarak unutulan elektrikli battaniyeden kaynaklandığı belirtildi. Elektrikli battaniyenin aşırı ısınıp kısa devre yapması nedeniyle çıkan yangın soncunda yatak odası tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahale etmesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucu yatak odasındaki eşyalar kullanılmaz hale geldi.

 

FOTOĞRAFLAR: Fehime ALASYA

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