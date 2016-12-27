Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB- TEK) elektrik ücretlerine Bakanlar Kurulu’nun onayıyla yapılan yüzde 9 ila yüzde 20 zamma tepki yağdı.

Tarifelere 10 ila 15 kuruş arasında yapılan zam, KDV ile faturalandırıldığında vatandaşa yüzde 23 olarak yansıyacak. KIB-TEK yeni tarifeyi hazırladı, yürürlüğe koydu.

Sendikalar, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler yanında sosyal medyada da gündem olan zamma tepkiler büyüdü.

HAKSEN’den elektrik zammına eleştiri: BÜTÇELERİ PERİŞAN EDECEK

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) devletin görevinin ülke enerji kaynaklarını ülkenin ve halkın enerji ihtiyacına cevap verecek şekilde işletmek, maliyet açısından ülkenin performansını zorlamayacak fiyatlardan arz etmek, enerji kaynağı çeşitliliğini ve enerji arz güvenliğini sağlamak olduğunu kaydetti.

HAKSEN Başkanı İzzet Türkmen, devletin görevini unutmuş gibi maliyetlerdeki her artışı daima ve sadece halka ve işletmelere yansıttığını bildirdi.

Türkmen, yaptığı yazılı açıklamada, elektriğe yapılan zammın halka dalga dalga fiyat artışı olarak yansıyacağını belirterek, halkın soğuk havada ısınma amaçlı kullandığı elektriği kullanmaktan korkar hale geldiğini, uygulanmakta olan saat diliminin getirisiyle karanlıkta uyanan insanların çaresiz bir şekilde aydınlatma ve ısınma amaçlı elektrik kullanmak mecburiyetinde bırakıldığını savundu.

Bakanlar Kurulu’nun onayıyla 21 Aralık itibariyle Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB- TEK) elektrik fiyatlarına yüzde 9 ile yüzde 20 bandında zam yapıldığını hatırlatan Türkmen, yapılan zammın, KDV ile faturalandırıldığında vatandaşa yüzde 23 olarak yansıyacağını bildirdi ve bu rakamın işletmelerin maliyet kalemine girdiğinde “bütçeleri perişan edeceğini” savundu.



“Hükümet zammın gerekçelerini kalem kalem açıklasın”



“Hükümetten bu zammın gerekçesini kalem kalem açıklamasını istiyoruz.” ifadelerini kullanan Türkmen, “elde edilecek gelirin kötü yönetimden doğan açıkları kapatmak için mi yoksa yeni elektrik yatırımları yapılması için mi kullanılacağını bilmek istediklerini” belirtti.

Türkmen, elektrik fiyatlarına yapılan zammın dövizdeki artış ve petrol fiyatları kaynaklı ise 2017 yılı için aynı artışların hayat pahalılığı için, kamu çalışanlarına yansıtması gerektiğini kaydederek, hükümetin asgari ücreti belirlerken bu artışları sepet dışında tuttuğunu da savundu.Türkmen şöyle devam etti:

“Tahakkuk etmiş vergileri affeden, sigorta borçlarını silen devlet kendine çeki düzen vermek, devleti ekonomik akılla yönetmek zorundadır. Yapılan zamları Sendikamız HAKSEN kabul edilemez bulmaktadır. Ülkede reel sektörün maliyetlerini artırıcı halkımızın delik cebine el uzatan icraatlar yerine maliyetleri düşürmenin ucuz enerji ile ilgili projeler üretmenin zamanı gelmiştir.

Bu zam kararlarını alan elektriğe ve tüp gaza acımasızca zam yapan hükümeti ekte yer alan Avrupa (ulusal para biriminden listelenmiştir) ve KKTC elektrik fiyatlarını yan yana koyup ekonomik akılla ve sosyal devlet yaklaşımıyla düşünmeye aklın yoluna halkın yanına davet ederiz.”





HÜR-İŞ Başkanı Latifoğlu, elektriğe yapılan zam nedeniyle hükümeti kınadı… "Zam kararı geri alınsın”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu ( Hür-İş) Genel Başkanı Yakup Ö. Latifoğlu, elektriğe yapılan zam nedeniyle hükümeti kınayarak, bu kararı geri almasını talep etti.

Yazılı bir açıklama yapan Latifoğlu, “Emeği ile geçimini sağlayan çalışanların yüzde 60’ı sefalet ücreti olan asgari ücret ile ailesini yaşatmaya çalışırken, halkın refahı ve ülkenin daha iyiye gitmesi için görev yapması gereken hükümet bir lokmamızı daha almak için karar üretmektedir” ifadelerini kullandı.

Elektriğin kış günlerinde ısınma amacıyla daha fazla kullanıldığını belirten Latifoğlu, Hükümetin kararını kınadı ve yapılan yüzde 20’lik zammın geri almasını talep etti.

Latifoğlu, hükümeti, daha ucuz ve doğayı koruyucu güneş enerjisinden elektrik üretimi için yatırım yapmanın önünü açacak tedbirleri almaya davet etti.





KTAMS Başkanı Kaptan: Hükümet aldığı kararlarla ülkeyi hızla felakete sürüklüyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, ülke yönetmenin beceri, irade ve vizyon sahibi olmayı gerektirdiğini belirterek, bu yeteneklerden yoksun olduğunu savunduğu UBP-DP koalisyon hükümetinin aldığı kararlarla ülkeyi hızla felakete sürüklediğini ileri sürdü.

Kaptan yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkenin çalışan nüfusunun yüzde 80'ini oluşturan özel sektör çalışanlarının büyük umutlarla beklentisi olan yeni asgari ücret belirlenmeden ardı arkası kesilmeyen zamlarla emekçilere yaşamı bir o kadar daha zorlaştırmıştır” ifadelerine yer verdi.

Halkın öfkesini aşağıya çekmek için göstermelik olarak asgari ücret tespit görüşmeleri başlatıldığını savunan Kaptan, “Bir taraftan açlık sınırının çok altında olan asgari ücretle geçinemeyen asgari ücretliler sıkıntılarını aşmak için yeni asgari ücreti beklerken daha tespit edilmeden elektriğin en altı dilimine bile yüzde 23 zam yaparak UBP- DP hükümeti umutları öldürmüştür” ifadesini kullandı.

Kaptan şöyle devam etti:

“Bu zamlarla bir taraftan halkın geçimi daha da zorlaşırken göz bebeğimiz Elektrik Kurumu’na olan öfkeyi de artırarak özelleştirilmesine zemin hazırlanmaktadır. Bu tavır, tam bir şark politikasıdır. Bir taşla iki kuş vurmaktır. Soruyoruz: Akaryakıta zam, elektriğe zam UBP-DP hükümetinin adı zam hükümeti değil de nedir? “





ÇAĞ-SEN: Zamları haksız ve sömürü amaçlı buluyoruz

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN) Başkanı Mehmet Davulcu, elektriğe yapılan zammı eleştirdi ve hükümeti dönüşebilir enerji politikalarını desteklemesini istedi.

Davulcu konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, 2003’ten bu yana gelmiş geçmiş hükümetlerin Türkiye ile imzaladıkları ekonomik programlar çerçevesinde toplumun orta ve alt gelir kesimini sistematik bir şekilde fakirleştirdiğini, son elektrik zammının da bu politikanın parçası olduğunu savundu

“Zamları haksız ve sömürü amaçlı buluyoruz” diyen Davulcu, şöyle devam etti:

“Elektrik maliyetlerini düşürecek yöntemler vardır. Günümüz dünyasında fosil yakıt ile elektrik enerjisi üretme yöntemi terk edilip, dönüşebilir enerji üretimine geçilmektedir. Güneş ışınlarını dik alması nedeniyle ülkemiz bu anlamda en elverişli ülkeler arasındadır. Hükümetten beklenen, dönüşebilir enerji üretimini destekleyen politikalar üretip ucuz enerjinin yolunu açmasıdır.”

Davulcu hükümeti zammı geri almaya çağırdı.



KTOEÖS Genel Sekreteri Tek’ten hükümete zam eleştirisi: Maaşlardaki gerileme yüzde 30’a kadar dayandı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Vedat Tek, 2009 yılından başlayarak çalışanların maaşlarının sürekli geriletildiğini ve bu gerilemenin yüzde 30’lara kadar dayandığını belirtti.

Tek, dövizin yükselmesiyle özelde dar gelirlilerin, genelde ise tüm halkın alım gücünde büyük bir düşüş yaşandığını kaydetti.

Tek, Sendika Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, sendikalarla hükümetin sürdürdüğü Protokol görüşmeleri sonuçlanmadan, maddi kayıplarla ilgili hiçbir mutabakat sağlanmadan, hayat pahalılığını karşılayamayacak rakamların telaffuz edilmesinin ve ardından zamlara geçilmesinin düşündürücü olduğunu ifade etti.

UBP-DP hükümetinin üretimde de kullanılan tüketim maddelerine sessiz sedasız zam yapmayı alışkanlık haline getirdiğini savunan Tek, akaryakıt fiyatlarına ve tüp gaza her ay zam yapıldığını, kışın iyice kendini gösterdiği Aralık ayında da elektriğe yüzde 23’lere varan zam yapılmasıyla halka büyük bir maddi külfet yüklendiğini bildirdi.

Akaryakıta, suya, tüp gaza ve elektriğe yapılan zamların aynı zamanda üretim girdisi olduğundan diğer ürünlerde domino etkisi yaratacağını kaydeden Tek, 2017 yılının “zincirleme zamların” gündeme geleceği bir yıl olacağını iddia etti.

Soğuk kış günlerinde elektriğe okkalı zam yapılmasının, çalışanın, emeklinin ve dar gelirlinin alım gücünü bitirdiğini belirten Tek, halkın faturaları ödeyemeyecek duruma getirildiğini savundu.

Tek, Türk Lirası’nın sürekli değer kaybetmesinin, yeni bir enflasyon dalgasına girildiği anlamına geldiğini, bu ekonomik gelişmeler ortadayken UBP-DP hükümetinin hiçbir önlem almadığını, ayrıca elektriğe yüklü bir zam yaptığını savunarak, zammın ülkeyi yaşanmaz hale getirdiğini sözlerine ekledi.







TDP Genel Başkanı Özyiğit elektrik tariflerine yapılan zam nedeniyle hükümeti “toplumu düşünmemekle” suçladı… “Okkalı zam olumsuz etkileyecek”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, elektrik ücretlerine yapılan zamdan dolayı Hükümeti “toplumu düşünmemekle” suçladı.

TDP Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada Cemal Özyiğit, kışın en şiddetli şekilde yaşandığı ve hissedildiği bir dönemde elektriğe okkalı zam yapılmasının toplumun büyük çoğunluğunu ekonomik anlamda olumsuz etkileyeceğine dikkat çekti.



Petrol fiyatları son yıllarda neredeyse yarı yarıya düşerken, elektrik ücretlerinde indirim yapılmaması, petrol fiyatlarının artmasını gerekçe göstererek de zam kararı alınmasının “manidar” olduğunu belirten Özyiğit, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun Bakanlar Kurulu onayıyla 21 Aralık'ta yürürlüğe girmek koşuluyla elektrik ücretlerine yaptığı zamların vatandaşa yüzde 23 oranında yansıyacağını ileri sürdü.

2017 yılının asgari ücreti daha belirlenmeden elektriğe yapılan zammın özel sektör çalışanlarını da ciddi şekilde etkileyeceğini belirten Özyiğit, "Akaryakıta yapılan seri zamların ardından, elektrik fiyatlarının da büyük oranda zamlanması, hükümetin toplumunu düşünmediğinin en somut göstergesidir" dedi.

BKP: Yüzde 20’yi aşan elektrik zammı kabul edilemez

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Bakanlar Kurulu’nun elektriğe yüzde 20’yi aşkın zam yapmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, “Son üç yılın en büyük zammını oluşturan elektrik zammı hiç şüphe yok ki vatandaşı kışın ortasında sıkıntıya sokacaktır” diyerek zammın geri alınmasını talep etti.

Vatandaşın en yoğun elektrik tükettiği elektrik dilimlerine en yüksek oranda zam yapılmasının UBP-DP hükümetinin sosyal devlet anlayışından ne kadar uzaklaştığının göstergesi olduğunu savunan İzcan, “Ülkeyi günlük yöneten bir anlayışla karşı karşıya olduğumuz bir kez daha gözler önüne serilmiştir” dedi.

Ticaret Odası, elektrikteki zam kararının geri alınmasını istedi

“Ekonomik yaşamın her alanına darbe”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, hükümetin elektrik tarifelerine ekim ayı sonuyla kıyaslandığında yüzde 10 ile 44 arasında zam yapmasının ekonomik yaşamın her alanına büyük bir darbe vurduğunu belirterek, “piyasayı pahalılaştıran ve mevcut sorunlara çözüm getirmeyen zam kararının acilen geri çekilmesini” istedi.

Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamada, ekonomik sıkıntıların çok yoğun olarak yaşandığı bu günlerde bu kadar kısa sürede, bu kadar ağır bir zam yapılmasının hiçbir ekonomik gerçekle açıklanamayacağı kaydedildi. Odanın son iki yılda elektrikle ilgili yaptığı çok sayıda uyarı ve önerinin dikkate alınmadığı, petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sırasında elektrik fiyatlarının düşürülmediği; hal böyleyken, dövizdeki dalgalanmaların boyutunu bile aşan büyüklükte artışa gidilmesinin asla kabul edilemeyeceği belirtilen açıklamada, üretimden, hane halkı tüketimine yaşamın her alanındaki en temel girdilerden biri olan elektriğe yapılan zam, katlanarak başka mal ve hizmetlere yansıyacağına dikkat çekildi.

“KIB-TEK yeniden yapılandırılmalı”

Ticaret Odası açıklamasında şöyle denildi:

“Elektrikte çözüm, enerji arzının çeşitlendirilmesinde ve artık çağdışı kalmış fuel oil üzerinden elektrik üreten santraller yerine ucuz ve alternatif enerji arzı modellerinin hayata geçirilmesinde yatmaktadır. Mevcut elektrik üretim şekli çevreyi kirleten, sağlığımıza zarar veren ve petrole dayalı olması nedeniyle mali olarak istikrarsız bir yapıdadır. Bunların yanı sıra, elektrik arzında tekel konumunda olan KIB-TEK hantal ve sürdürülemez yapısıyla girdi masraflarını yükselterek hayatı pahalılaştırmaktadır. Bu çerçevede KIB-TEK, Yapısal Dönüşüm Programı’nda belirtildiği üzere bir an önce piyasada tekel olmaktan çıkarılmalı ve yeniden yapılandırılmalıdır.

Bu gerçekler ışığında, piyasayı pahalılaştıran ve mevcut sorunlara çözüm getirmeyen bu zam kararı acilen geri çekilmelidir.”

TKP: Zam korkunç boyutta fahiş

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Kurucular Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu, elektrik tarifelerine yapılan zammı eleştirdi.

Davulcu yazılı açıklamasında, “elektrik fiyatlarına yapılan yüzde 23 oranına ulaşan zamların korkunç boyutta fahiş olduğunu, asla makul izahı bulunmadığını” belirtti.

Davulcu, “Dünyada petrol fiyatları dibe vururken elektrik ücretlerini ucuzlatmayan zihniyetin, şimdi, ‘dolar yükseldi’ diyerek zam yapmaya kalkışması hiç inandırıcı değildir” ifadelerini kullandı.

Toplumun orta ve alt katmanlarının uzun zamandan beridir sürekli fakirleştirildiğini iddia eden Davulcu, hükümetin vermeden aldığını, elektirk zammının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Davulcu, hükümeti zamları geri almaya ve bunun yerine daha ucuz ve çevreci elektrik üretiminin önünü açacak politikalara ağırlık vermeye davet etti.







