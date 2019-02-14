Geçitkale'de bu sabah saatlerinde elektrik trafosuna yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle trafoda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Güne kötü başladık. Bu sabah saat 06.30 civarında Geçitkale Elektrik Santrali’ne yıldırım düştü, santralde yangın çıktı. Geçitkale Belediyesi, Geçitkale İtfaiyesi ve Elektrik Kurumu’nun müdahalesiyle olası daha büyük bir tehlike bertaraf edildi. Tüm emekçi kardeşlerime teşekkür ederim...” dedi.

Öte yandan edinilen bilgiye göre, Geçitkale ve bölge köyleri, santralin devre dışı kalmasıyla elektriksiz kaldı.

Elektrilk Kurumu elektriği kesilen köylerle ilgili şu açıklamayı yaptı:

ARIZALI KESİNTİ (MAĞUSA VE İSKELE İLÇESİ)

14 Şubat 2019 Perşembe günü, Geçitkele Trafo Merkezi Kontrol Odası’nda meydana gelen yangın nedeniyle saat 07:58’den itibaren belirtilen bölgelere uzun bir süre elektrik verilemeyecektir; Alaniçi köyü, Dörtyol Köyü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki Aluminyum Fabrikası, Dörtyol Ağıllar Bölgesi, Pirhan, İnönü Köyü, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar ve Yıldırım Ağıllar,Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisler, Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası ve Ergenekon Köyü, Akova köyü, Yıldırım Köyü, Akova Ağıllar, Cemer Su,Boğaziçi, Sınırüstü,Geçitkale köyü, Geçitkale Ağıllar, Çamlıca köyü, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı ve Baz İstasyonları, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Altınova köyü ve Ağıllar Köyü. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi, belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

Geçitkale Trafo Merkezi’ne bu sabah saatlerinde düşen yıldırım, 28 köyü elektriksiz bıraktı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Çağrı Merkezi Sorumlusu Tuluğ Kalyoncu, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, “Hasar çok ciddi. Elektrik enerjisinin yeniden ne zaman verilebileceğiyle ilgili kesin bir açıklama yapmak mümkün değil” dedi.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ise açıklamasında “Yıldırım trafo merkezini resmen patlattı. Ekiplerin erken müdahalesi felaketin büyümesini engelledi” bilgisini verdi.

KESİNTİDEN ETKİLENEN 28 KÖY VAR

Kıb-Tek Çağrı Merkezi Sorumlusu Tuluğ Kalyoncu, kesintiden etkilenen köyleri şu şekilde sıraladı:

“Mağusa ilçe sınırları içinde: Akova, Yıldırım, Alaniçi, Dörtyol, Mutluyaka, Korkuteli, Pirhan, İnönü, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Gönendere, Tirmen, Geçitkale, Çamlıca, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı, Tatlısu, Küçükerenköy ve Ergenekon.

İskele ilçe sınırları içinde: Boğaziçi, Sınırüstü ve Altınova.”

Kalyoncu, “Bu trafo merkezinden beslenen 4 tane ana arter, orta gerilim elektrik şebekesinin çıkış noktasıdır. Yıldırım, 66/11 kilovolt ana hatlarının çıkış noktasına zarar verdi. Ekipler olay yerinde. Çalışmalar sürüyor” dedi.

“VATANDAŞLAR GELİŞMELERİ KIB-TEK’İN SOSYAL MEDYA HESABINDAN VEYA ÇAĞRI MERKEZİ’NDEN TAKİP EDEBİLİR”

Kalyoncu, vatandaşların bu konudaki gelişmeleri Kıb-Tek’in facebook ve Twitter hesabından takip edebileceğini, 6000960 çağrı merkezinin de 24 saat hizmette olduğunu söyledi.

ÖZTAŞ: “YAKLAŞIK 2 BUÇUK SAAT SÜREN ÇALIŞMALARLA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI”

Öte yandan TAK’a konuşan Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, düşen yıldırımın, trafo merkezini resmen patlattığını söyledi.

Hasan Öztaş, trafo merkezinde yıldırımın düşmesiyle saat 06.30 civarında çıkan yangının yaklaşık 2 buçuk saat süren çalışmalarla kontrol altına alındığını ifade etti.

Sosyal medyadan da yaptığı “Büyük bir felaketten dönüldü” açıklamasını yineleyen Öztaş, “Belediye, itfaiye ve Elektrik Kurumu ekiplerinin erken sürede olay yerine gelmesi ve müdahalesi, felaketin büyümesini engeldi” dedi.