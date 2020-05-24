Elektrik tellerinden başlayan yangın bu kez Geçitkale'yi korkuttu. Yangın sonucu, Hasan Karas'a ait 30 dönüm biçilmemiş buğday yanarak zarar gördü.



Polis akşam saatlerindr çıkan yangınlarla ilgili şu bilgiyi verdi:



24.5.2020 tarihinde saat 22.00 sıralarında, Geçitkale Havaalanının kuzey kısmında muhtemelen şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi neticesinde atılan kıvılcım sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın sonucu, Hasan Karas'a ait 30 dönüm biçilmemiş buğday yanarak zarar gördü. Yangına polis itfaiye, belediye ekipleri, çevre halkı traktörler ile müdahale etti.

Yangın kontrol altına alındı soğutma çalışmaları devam ediyor.

Aynı saatlerde Kaleburnu köyünün Uskudelli Tepesi mevkiinde meydana gelen bir başka yangın sonucu ise makilik alan yandı. Yangına polis itfaiye, orman dairesi ve belediye ekiplerinin yanı sıra bölge halkı traktörler ile müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı soğutma çalışmaları devam ediyor.