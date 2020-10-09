Elektrik sistemi kısa devre yaptı: İki karavan yandı
Salamis Kamp Alanı içerisinde bugün öğle saatlerinde bir karavanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu bir karavanın tamamen, bir karavanın da kısmen yandığı bildirildi.
A+A-
Yeniboğaziçi'nde bulunan Salamis Kamp Alanı içerisinde bugün saat 13.40 sıralarında, Adnan Acar'a ait karavanda jeneratörün düzensiz elektrik vermesi sonucu karavanın elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri ve Yeniboğaziçi Belediyesi'nin tankeri yangını söndürdü.
Yangın sonucunda Adnan Akar'a ait karavan tamamen, Adem Dağlı'ya ait karavan ise kısmen yanarak zarar gördü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Bu haber toplam 419 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler