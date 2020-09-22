Elektrik kesildi: Bahçeler susuz

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Akçay köyündeki Sulama Birliği’nin borcu nedeniyle elektriği kesildi, bahçelere su pompalayan motorlar durdu, ağaçlar susuz kaldı.

Bölgede çiftçilik ve narenciye ile uğraşan üreticiler “kendilerinden bu paraların alındığını ama mağduriyeti kendilerinin yaşadıklarını” savundu.

Üreticiler, bölgedeki su kuyularına 3 gündür elektrik verilmediğini aktararak, bu konunun bir an önce çözüme kavuşmasını istedi.

Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü de konunun çözülmemesi durumunda eylem yapabileceklerinin bilgisini verdi.

Akçay köyü Muhtarı Uğur Dereliköylü:

“Enerji verilmezse eylem yapacağız”

Akçay köyünün muhtarı Uğur Dereliköylü, Akçay Sulama Birliği’nin enerjisinin kesilmesiyle geçimini üretimden sağlayan üreticilerin mağdur olduğunu ve bu konunun 2 veya 3 gün daha çözülmemesi durumunda örgütlenerek eylem yapacaklarını dile getirdi. Dereliköylü; “Köylüler geçimini üretimle sağlıyor. Üreticimiz dövize endeksli fiyatlarla malzemelerini alıyor. Zaten sıkıntılar çok ama şu anda maalesef herkes bir seçim derdine düştü. Köylü ve üretici de kaybolmaya yüz tuttu. Son günlerde en büyük sorunumuz bu elektriklerin kesilmesidir. Akçay Sulama Birliği’nde bu birlikte narenciye sulamak için motorlarımız var. Bu motorların elektrikleri kesildi. Bizim köyümüzdeki üreticilerin borcu yok. Herkes suyunu aldığı zaman parasını ödüyor. Elektriğin niye kesildiğini sorduğumuzda Akçay Sulama Birliği’nin borcu olduğu bize söyleniyor. Yıllar önce üreticiden parası alınmış ve bu para başka yerde kullanmışsa, bu konuda köylünün ve üreticinin bir suçu yok. 2-3 gün içerisinde motorlara enerji verilmezse biz eylem yapmaya gideceğiz. Biz seçim derdinde değil, geçim derdindeyiz. Hükümet edenler her tarafa boy boy afişler asacağına bu paraları ödemeli, üreticiyi de mağdur etmemeli. Şimdi baktığımız da KIB-TEK de haklı. Onlar da verdiği enerjinin haklı olarak parasını istiyor ama bu şekilde de olmamalı. Kurum ve hükümet bu konuda bir anlaşmaya varmalı” şeklinde konuştu.

Üreticiler ne dedi?

“Parayı ödeyen de, mağdur olan da biziz”

Akçay Sulama Birliği’nin enerjisi kesilmesiyle bahçelerine su veremeyen köydeki üreticiler YENİDÜZEN’e konuştu. Üreticiler, kendilerinin bu paraları zamanında ödediğini ancak, gelinen aşamada üreticilerin mağdur olduğunu söyledi.

Murat Turalı: “Güneş paneli kurularak bu borç ödenebilir”

“Meyvenin olgunlaşma döneminde ve tam bu sıcakların içerisinde elektrik kesilip, bahçelerin susuz kalması ağacın üstündeki meyveyi olumsuz yönde etkileyecek. Ben çözüm odaklı konuşmak istiyorum. KIB-TEK kendince haklı olarak geçmişteki borçtan dolayı elektrikleri kesti. Aslında güneş paneli kurularak, hem sorun çözülür, hem de borç ödenebilir. Panellerin kurulmasıyla önce bu borç ödenir, sonra da kendi elektriğimizle, daha az maliyetli ve kaliteli tarım ürünü üretebiliriz. Bu iş müzakere edilerek çözülür. Umarım, bu iş bir önce çözülür ve köydeki üreticiler mağdur olmaz”

Ahmet Hubeyli: “Geçimini bu işten sağlayan insanların suçu ne?”

“30 yıldan beridir biz doğru dürüst su alamadık. Bu birlik hükümetin kontrolünde ama doğru dürüst çalışmıyor. 1974 yılında buraya geldiğimizde makineler 30-35 civarındaydı, şimdi 3 veya 5 tane kaldı. Bu kuyuların 25 tanesi bozuk veya kırık yani kullanılmıyor. Geçmişten beridir su sorunlarıyla uğraşıyoruz. Üreticilere şu anda su verilmiyor. Geçimini bu işten sağlayan insanlar var. Onların suçu ne? Üreticiler bir an önce bu mağduriyetten kurtarılmalıdır. Ya bu birliği iptal edip, çalışan kuyulara insanlara devretsinler, ya da çalışmayan kuyuları onarıp faaliyete koysunlar.”

Hasan Çuvalcıoğlu: “Üretici kendine ait olmayan bir sorunun cezasını çekiyor”

“Bir süreden beri köyde can alıcı bir sorun var. Bu sorun, bu köyde narenciye ile uğraşan insanların elektrik kesintisi yüzünden bahçelerini sulayamamasıdır. Bölge Sular Komitesi uzun yıllardır su birliklerini idare ediyor. Üretici elektrik ücretlerini bu birliğe ödemesine rağmen, Bölge Sular Komitesi KIB-TEK’e üreticinin ödediği bu elektrik ücretlerini bir türlü yatırmıyor. Gelinen noktada faaliyet gösteren su motorlarının şalterlerini indirdi ve motorlara enerji gelmiyor. Şu anda üretici mağdur durumdadır ve narenciye üretiminde Nisan ayına Ekim ayına kadar üretimdeki can alıcı girdi sudur. Üretici şu anda kendine ait olmayan bir sorunun cezasını çekiyor. Bizim burada istediğimiz, Bölge Sular Komitesi’nin derhal devreye girip KIB-TEK’e borcunu ödemesidir. Üreticinin mağduriyeti dikkate alınması lazım, çünkü sorun yaşayan üreticidir. Şu anda devleti yöneten hükümet derhal devreye girmeli ve bu sorunu bir açıklığa kavuşturmalı. Kurum da kendine göre haklıdır. Bir enerji veriyor, enerjinin de karşılığı olan parasal ücreti talep ediyor. Bunu da Bölge Sular Komitesi ödeyecek çünkü onun sevk ve idaresindedir. Üreticinin Bölge Sular Komitesi’ne 1 TL borcu yoktur. Üretici perişan oldu. Bölge Sular Komitesi bu borcun geçmişten geldiğini söylüyor. O zaman Sayıştaylık devreye girip konuyu irdelemeli ve bu sorun da çözülmeli. Başbakanımız ‘Geleceğe yürüyoruz’ diyor ama bırakın yerimizde saymayı, geriye bile gidiyoruz.”

Hasan Aktan: “Bu sorun bir an önce çözülmeli”

“Bölge Sular Komitesi ile KIB-TEK arasındaki bir sorun üreticiye yansıyor. Bu durum uzun yıllardan beridir devam etmektedir. Biz üreticiler olarak bu durumu ilgili kurumların ve kuruluşların toplanıp bir an evvel çözüp biz üreticileri bir huzura kavuşturulmalı. Biz üreteciler olarak sorun yaşamadan işimize dört elle sarılmak istiyoruz.”

Yusuf Ali Kali: “Üreticiye mağduriyet yaşatmamalı” FOTO YOK

“Ben eskiden bu köyde söz konusu birliğin başkanlığını yaptım. Eskiden de bu gibi sorunlar vardı ama insanlar birlikti. Şu anda ne yazık ki, o birlik köyümüzde yok. Üreticiye mağduriyet yaşatmamalı. Şu anda üretici mağduriyet yaşıyor. Bu sorun bir an önce çözülmeli.”

Hasan Sineli: “Ağaçlarımızın kuruması veya meyvelerimizin olumsuz etkilenmesi kimseyi ilgilendirmiyor”

“Ben bir üreticiyim ve artık bıktık usandık. Bu işten bizi bezdirdiler ve artık bu işi yapmak istemiyoruz. Biz su paralarımızı ödediğimiz halde elektrikler kesiliyor ve bahçemizi sulayamadığımız için mağduriyet yaşıyoruz. Ürünümüz şu anda su istiyor ve 3 gündür elektrikler kesik. Bölge Sular Komitesi’nin borcu üreticiyi bağlamamalı. Çünkü günün sonunda üretici mağduriyet yaşıyor. Bizim ağaçlarımızın kuruması veya meyvelerimizin bundan olumsuz yönde etkilenmesi kimseyi ilgilendirmiyor.”

Umut Turalı: “Biz borcumuzu ödemediğimiz zaman zaten bize su verilmiyor”

“Portakal şu anda sulanmazsa bunun bedelini biz sezon sonunda ödeyeceğiz. Yani kaliteli meyve yerine bütün portakallarımız sıkmaya gidecek. Bunun yaşanmasıyla da üretici bir sonraki sezon daha iyi iş yapmak istemeyecek. Ben küçükken ağaçların üstüne çıkardım ve etrafı yemyeşil görürdüm. Şu anda baksam parça parça yeşillik görürüm. Çünkü izlenen politikalardan dolayı insanlar bahçelerini tarlaya döndürdüler. Çıkan odunlar da kebapçıların odunları oldu. Biz üretici olarak bu suyun bedelini her zaman ödüyoruz. Zaten ödemediğimizde bu su bize zaten verilmez. Bizim olmayan sorun yüzünden mağduriyet yaşayan biziz. Bu konunun derhal çözülmesini istiyoruz.”

Kazım Ezgin: “Suçlu üreticiler değil, kimse cezasını üreticiye kesmesin”

“Üreticiler parasını ödüyor ama günün sonunda mağduriyet yaşayan üreticiler oluyor. Bu konuda suçlu üreticiler değil, kimse cezasını üreticiye kesmesin. İlgililer, bu sorunu bir an önce çözüp, üreticiyi daha fazla mağdur etmemeli.”