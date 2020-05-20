Elektrik kablolarından çıkan kıvılcım 3 dönüm arpayı yaktı
Lefkoşa - Güzelyurt anayolunun güney kısmında, Türkeli köyü yakınlarında bugün sabaha karşı 04:00 sıralarında, muhtemelen elektrik kablolarının birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcım yangına neden oldu.
A+A-
Lefkoşa - Güzelyurt anayolunun güney kısmında, Türkeli köyü yakınlarında bugün sabaha karşı 04:00 sıralarında, muhtemelen elektrik kablolarının birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcım yangına neden oldu.
Yangın neticesinde Mehmet Üçöz’e ait 3 dönüm biçilmemiş arpa tamamen yandı. Yangının itfaiye ekipleri ve bölge halkı tarafından söndürüldüğü ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Foto arşiv
Bu haber toplam 75 defa okunmuştur
Etiketler : yangın
Önceki ve Sonraki Haberler