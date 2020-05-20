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  3. Elektrik kablolarından çıkan kıvılcım 3 dönüm arpayı yaktı
Elektrik kablolarından çıkan kıvılcım 3 dönüm arpayı yaktı

Elektrik kablolarından çıkan kıvılcım 3 dönüm arpayı yaktı

Lefkoşa - Güzelyurt anayolunun güney kısmında, Türkeli köyü yakınlarında bugün sabaha karşı 04:00 sıralarında, muhtemelen elektrik kablolarının birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcım yangına neden oldu.

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Lefkoşa - Güzelyurt anayolunun güney kısmında, Türkeli köyü yakınlarında bugün sabaha karşı 04:00 sıralarında, muhtemelen elektrik kablolarının birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcım yangına neden oldu.

Yangın neticesinde Mehmet Üçöz’e ait 3 dönüm biçilmemiş arpa tamamen yandı. Yangının itfaiye ekipleri ve bölge halkı tarafından söndürüldüğü ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

 

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