“Elektrik elektronik mühendisiyim, bulaşık mı yıkayayım, ne yapayım?”

Kıb-tek Yönetim Kurulu As Başkanı Yusuf Avcıoğlu’nun, ‘yasal olmamasına karşın’ Elektrik Mühendisi olarak özel iş yaparak mevkisini kötüye kullandığı ve piyasada ‘haksız rekabete’ neden olduğu iddia edildi.

Fehime ALASYA

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu As Başkanı Yusuf Avcıoğlu’nun Elektrik Mühendisi olarak, elektrik proje çizim hizmeti verdiği, mevkisini kötüye kullandığı ve piyasada ‘haksız rekabete’ neden olduğu iddia edildi.

Kıb-tek Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan, yönetim kurulunda olan birinin bu alanda özel iş yapmasının yasal olmadığını belirtti. Yusuf Avcıoğlu özelindeki iddiaları YENİDÜZEN’e değerlendiren Onurhan, “Kendisi şahsına ait şirketi tasfiye ettiğini, kullanmadığını söylemişti” şeklinde konuştu.

İddialarda adı geçen KIB-TEK Yönetim Kurulu As Başkanı Yusuf Avcıoğlu ise Başsavcılıktan görüş alarak sadece proje çizimi yaptığını, bunun yasal olduğunu söyledi.

Kıb-tek Yönetim Kurulu üyelerinin, bu görevleri süresince özel projeler yapması Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Fasıl 171 (Elektrik İnkişafı) yasasının 7.Maddesi’ne göre yasak olmasına karşın, KIB-TEK Yönetim Kurulu Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu’nun Elektrik Mühendisi olarak, elektrik proje çizim hizmeti verdiği ileri sürüldü.

Söz konusu yasanın ilgili yedinci maddesinde ise “Tayinden men, idare üyelerinin menfaatlerinin bildirilmesi ve elden çıkarılması” başlığında, idarenin herhangi bir üyesinin mahkeme kurallarına aykırı olarak, herhangi bir elektrik işletmesiyle ilişki kurması veya ilişkili kalması durumunda, üyelik hakkından mahrum edileceği ve üyeliğini boşalmış sayılacağı belirtiliyor.

‘Özel iş yaparak’ görevini kötüye kullandığı iddia edilen Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu, Başsavcılık’tan aldığı görüş doğrultusunda sadece proje çizimi yaptığını, bunun da yasal olduğunu söyledi: “Elektrik elektronik mühendisiyim. Haliyle mesleğimi veya bu meslekle ilgili proje çizimi falan yapmak istiyorum, gidip bulaşık yıkayarak mı para kazanayım?”

Haksız rekabet dillendirildi…

Bu durumun ne kadar etik olduğunu soran bazı kesimler, iş sektöründe haksız rekabete neden olunduğu konusunda yakındı.

Halkın Partisi’nin eski Girne İlçe Başkanı olan Yusuf Avcıoğlu’nun yaptığının yasal olmadığını savunan bazı kesimler, Avcıoğlu’nun Kıb-tek Yönetim Kurulu’na atandıktan sonra daha fazla özel iş yapmaya başladığını da iddia etti. Avcıoğlu’nun bulunduğu mevkii şahsi menfaatleri için kullandığını ileri sürdü.

Yusuf Avcıoğlu’nun birçok proje çiziminde vize onayı olan Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Müdürü Mustafa Özmert, EMO tüzüğünde bu yönde bir yaptırım olmadığı için sorun görmediklerini ifade etti.

KIB-TEK Yönetim Kurulu As Başkanı Yusuf Avcıoğlu:

“Başsavcılıktan görüş aldım, yaptığım yasal”

KIB-TEK Yönetim Kurulu As Başkanı Yusuf Avcıoğlu, Başsavcılık’tan görüş alarak Elektrik Mühendisi olarak, adına kayıtlı şirket bulunmaksızın sadece proje çizimi yaptığını ifade ederek, bunun yasal olduğunu dile getirdi.

Yönetim Kurulu’nda sürdürdüğü görev için aylık bin 160 TL maaş aldığını, sigortasının yatmadığını dile getiren Avcıoğlu, geçinmek için çalışmak zorunda olduğunu anlattı.

Avcıoğlu, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada özetle şunları ifade etti:

“Bu bir buçuk yıl önce yine gündeme gelmişti. Ben dörtlü hükümet döneminde Mart 2018’de yönetim kurulu üyesi olarak ilk kez atanmıştım. Bu yasa yine beni kapsardı. O dönem Başsavcılık’tan görüş aldık, bu görüş doğrultusunda şirketimi devrettim. Akabinde yaklaşık dokuz ay boyunca sigortamı yatırmadım ve açığım oluştu.

Elektrik elektronik mühendisiyim. Haliyle mesleğimi veya bu meslekle ilgili proje çizimi falan yapmak istiyorum, gidip bulaşık yıkayarak mı para kazanayım?

Mesleğimi yapmam için 9 ay boyunca herhangi bir yerde çalışmadığım için sigortamı yatırmak istedim. Kıb-tek Yönetim Kurulu’nda görev aldığınızda belli bir ödeme alırsınız ama size herhangi bir şekilde devlet sigorta yatırmaz. Üstelik ayda bin 160 TL bir ödeme veriyor. Örneğin ben beş yıl Yönetim Kurulu’nda görev yapsam bu beş yılı sigortasız geçirmem gerek veya bir şekilde bir işe girmem gerekir.

Savcılık ve Sosyal Sigortalar gibi birçok yerden görüş aldık. Geçtiğimiz dönem konum Bakanlar Kurulu’na dek gitti. Eğer Sosyal Sigortalara Elektrik Mühendisi olarak kayıt olursam ve kendim sadece elektrik projesi çizerim, fiili olarak herhangi bir elektrik işiyle uğraşmazsam sıkıntı olmayacağı yönünde çözüm yolu bulundu. Dokuz ay sonra bu sayede, tek bir Elektrik Mühendisi olarak kendi kendimi sigortalayabildim. Ben geçen yıldan beridir sadece proje çizen bir elektrik mühendisiyim. Benim üzerime de herhangi bir görev, kayıtlı şirket yoktur.

Yaşayabilmek için para kazanmam gerek, bu bağlamda proje çizerim ve aktif şekilde bu işi yaparım.

Bin 160 TL’ye geçinebilecek biri var mı bilmiyorum… Projeler çiziyorum, bunu Başsavcılıktan görüş alarak yasal olduğunu teyit ederek yapıyorum.

Mevkiim dolayısıyla haksız rekabete neden olduğuma dair rahatsızlıklar olabilir, benim mevkiimi veya kurumu kullanarak haksız bir şeyler yaptığıma dair hiçbir kanıtları yok.”

“Kendisi şahsına ait şirketi tasfiye ettiğini, kullanmadığını söylemişti. Yusuf beyin dışarıda bir şirketi olup olmadığını ben bilemiyorum. Bir kişinin yönetim kurulunda iken dışarıdan özel hizmet vermesi Fasıl 171’e göre yasaktır.” Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan:

“Kendisi bu şirketi tasfiye ettiğini, kullanmadığını söylemişti”

Kıb-tek Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan, yönetim kurulunda olan birinin bu alanda özel iş yapmasının yasal olmadığını belirterek, “Kendisi şahsına ait şirketi tasfiye ettiğini, kullanmadığını söylemişti” şeklinde konuştu.

Bu yönde kendisine hiç şikâyet ulaşmadığını kaydeden Onurhan, “Yusuf beyin dışarıda bir şirketi olup olmadığını ben bilemiyorum. Bir kişinin yönetim kurulunda iken dışarıdan özel hizmet vermesi Fasıl 171’e göre yasaktır.” dedi.

Yusuf Avcıoğlu’nun birçok proje çiziminde vize onayı olan Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Müdürü Mustafa Özmert, EMO tüzüğünde bu yönde bir yaptırım olmadığı için sorun görmediklerini ifade etti: “Biz değil ilgili olduğu kurum denetlemeli”

Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mustafa Özmert:

“Yönetmenliklerde aykırılıkları varsa bunu biz değil ilgili olduğu kurum denetlemeli”

Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mustafa Özmert, “Eğer tüzüğümüzdeki koşulları sağlıyorsa bize onay almak için proje sunabilir. Başka tüzük ve yönetmenliklerde aykırılıkları varsa bunu biz değil ilgili olduğu kurum denetlemeli. Bu tüm üyelerimiz için geçerlidir.” dedi.

EMO tüzüğünde Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nda üye ise veya görevde ise proje sunamaz diye bir madde bulunmadığını ifade eden Özmert, “Uyması gereken yükümlülükler bizim sitemizde de olan Vize Yönetmeliği bölümünde var. Eğer onları karşılıyor ise biz onay veriyoruz. Ama eğer şahıs başka yerde çalışıyorsa, oranın kurallarına uyması kendi yükümlülükleridir. Bizim takibimiz altında değildir. Onu ilgili kurum denetler.” şeklinde konuştu.