Elektrik direğine çarptı
Lefkoşa’da Kemal Aşık Caddesi üzerinde bu sabah meydana gelen trafik kazası korkuttu.
Lefkoşa’da Kemal Aşık Caddesi üzerinde bu sabah meydana gelen trafik kazası korkuttu.
34 yaşındaki İrfan Kaya, Girne kapısı istikametine doğru yönetimindeki KH 053 plakalı araç ile seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı.
Kaza sonucu yaralanan Kaya, Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Elektrik Kurumu çalışanları, kaza sonucu hasar gören elektrik direğine müdahale ediyor.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza saat 09.00’da meydana geldi.
Kemal Aşık Caddesi üzerinde, 34 yaşındaki İrfan Kaya, yönetimindeki KH 053 plakalı araç ile Girne kapısı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağından çıktı, kaldırım üzerinde bulunan elektrik direğine çarptı.
Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.