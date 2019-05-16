Elektrik direğine çarptı
Lefkoşa - Mağusa anayolunda bu sabah meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.
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Lefkoşa - Mağusa anayolunda bu sabah meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.
Kaza saat 09:00 sıralarında Lefkoşa - Mağusa Anayolu 1-2 km'leri arasında meydana geldi.
21 yaşındaki Faris Ramadan Ragab Abukhatrah, yönetimindeki FB 562 plakalı araç ile Mağusa’ya doğru gittiği sırada, Hocaoğlu Petrol yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak elektrik direğine çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmazken, tahkikat amiri Mehmet Özatılgan kazanın dikkatsiz sürüşten kaynaklandığını bildirdi.
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Etiketler : TRAFİK, TRAFİK KAZA, Faris Ramadan Ragab Abukhatrah
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