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Elektrik aksamlarında oluşan kısa devre yangına neden oldu

Elektrik aksamlarında oluşan kısa devre yangına neden oldu

Çatalköy’de Susan Harris’e ait ikametgahın bar bölümünde bulunan buzdolabının elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre sonucu bir yangın meydana geldi.

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Çatalköy’de Susan Harris’e ait ikametgahın bar bölümünde bulunan buzdolabının elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre sonucu bir yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu barda bulunan 1 televizyon, 1 alüminyum kepenk, 1  kapı, 1  lavabo, 1 musluk, 1 fırın, 1 buzdolabı, 1 şaraplık, 1 çöp tenekesi, 2 hoparlör, 1 tüp gaz, barın üzerindeki kiremitler ve tahta zemin döşemesi tamamen yandı.

Polisin açıklamasına göre, 1 su pompası ve bar tezgah mermeri kısmen zarar gördü. Soruşturma devam ediyor.

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