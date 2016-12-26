Toplumcu Kurtuluş Partisi, UBP - DP hükümetinin son dönemlerde yaptığı zamları eleştirdi. Parti adına Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu'nun yaptığı açıklamada hayatın günden güne pahalılaştığını, hükümetin bu zamları yaparak hakın alım gücünü daha da aşağıya çektiğini söyledi. Davulcu'nun yaptığı açıklama şu şekilde;

"Dünyada çok sayıda ülke daha ucuz ve daha çevreci olduğu için dönüşebilir enerji üretimine geçerken, maalesef ülkemizdeki hükümetler çevre kirliliği yaratan petrole dayalı elektrik üretiminde ısrar etmesi yanında kamu maliyesindeki açığı kapatmak için sürekli zam yapma alışkanlığını da ısrarla sürdürmektedir.

Elektrik fiyatlarına yapılan yüzde 23 oranına ulaşan zamlar korkunç boyutta fahiştir ve asla makul bir izahı yoktur. Dünyada petrol fiyatları dibe vururken elektrik ücretlerini ucuzlatmayan zihniyetin, şimdi, “dolar yükseldi” diyerek zam yapmaya kalkışması hiç inandırıcı değildir.

Toplumun orta ve alt katmanları uzun zamandan beridir sürekli fakirleştirilmektedir. Bu zamlarla daha da fakirleştirilecektir. Hükümet, vermeden almaktadır. İşçi, köylü, emekli ve esnaf perişandır. Asgari ücret açlık seviyesinin altına düşmüş durumdadır. Şartlar böyleyken, elektriğe yapılan fahişt ve haksız zam kabul edilemez.

Hükümeti zamları geri almaya ve bunun yerine daha ucuz ve çevreci elektrik üretiminin önünü açacak politikalara ağırlık vermeye davet ederiz."