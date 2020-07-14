Elektriğe kapıldı, 7 metreden düştü
İskele'de dün saat 18:30 sıralarında, alçak gerilim hatlarını taşıyan elektrik direğine emniyet kemerini takmaya çalıştığı sırada, elektrik akımına kapılarak 7 metre yükseklikten düşen 31 yaşındaki Erkan İlkhan, yaralandı
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İskele'de dün saat 18:30 sıralarında, alçak gerilim hatlarını taşıyan elektrik direğine emniyet kemerini takmaya çalıştığı sırada, elektrik akımına kapılarak 7 metre yükseklikten yere düşen 31 yaşındaki Erkan İlkhan, yaralandı.
İlkhan, olay sonrasında kaldırıldığı olduğu Mağusa Devlet Hastanesi'ne tedavisi yapılarak müşaade altına alındı. Polisin olayla ilgili soruştuması sürüyor.
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