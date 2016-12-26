ELEKTRİĞE % 23 ZAM

Elektrik Kurumu elektrik ücretlerine Bakanlar Kurulu’nun onayıyla yüzde 9 ile yüzde 20 arasında zam yaptı. Tarifelere 10 ile 15 kuruş arasında yapılan zam, KDV ile faturalandırıldığında vatandaşa yüzde 23 olarak yansıyacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB- TEK) elektrik ücretlerine Bakanlar Kurulu’nun onayıyla yüzde 9 ile yüzde 20 arasında zam yaptı. Tarifelere 10 ile 15 kuruş arasında yapılan zam, KDV ile faturalandırıldığında vatandaşa yüzde 23 olarak yansıyacak.

Dünkü KIBRIS Gazetesi’nde detayları ile yer alınan yeni zam, 2013 yılından bugüne kadar yapılan en büyük zam olarak nitelendiriliyor. 10 ile 15 kuruş arası yapılan zam, son üç yılın en büyük zammı.

Ülkemizde vatandaşların en çok giderleri arasında bulunan ve ülke şartlarına göre yüksek olan elektrik tarifelerine zam yapılması kış aylarında olduğumuz bu günlerde vatandaşı iyice vuracak.

Yakıt ve doların durumuna göre yapılan zammı Bakanlar Kurulu’nun onayladığı belirtildi. Zam 21 Aralık itibarıyla yürürlüğe girdi.

Sessiz sedasız bir şekilde yapılan yüzde 23’lük elektrik zammı vatandaşları öfkelendirdi.

KIBRIS Gazetesi’nin güvenilir bir kaynaktan elde edilen bilgilere göre; vatandaşların en çok kullandığı standart konut tarifesi olan 0 ile 250 Kilowatsaat arasına yüzde 19.2, 251 ile 500 Kilowatsaat arasına yüzde 18.3, 501 ile 750 Kilowatsaat arasına yüzde 17.9, 751 Kilowatsaat ve üzerine de yüzde 20 zam yapıldı. KDV eklenerek faturalandırılmış zam yüzde 23’ü buluyor.

Vatandaşların en çok kullandığı standart konut tarifesi olan 0 ile 250 Kilowatsaat arasına yüzde 19.2, 251 ile 500 Kilowatsaat arasına yüzde 18.3, 501 ile 750 Kilowatsaat arasına yüzde 17.9, 751 Kilowatsaat ve üzerine de yüzde 20 zam yapıldı. (KDV eklenerek faturalandırılmış zam yüzde 23’ü buluyor)

Tarifelere yüzde 9 ile 20 arasında zam

KIB-TEK’in zam tarifelerine göre 02. “Konut tarifesi” olan 0-250 Kws arasının fiyatı 0.42 kuruştan yüzde 19.2 zamlanarak 0.52 kuruşa, 03. “Konut tarifesi” olan 251 – 500 Kws arasının fiyatı 0.49 kuruşken yüzde 18.3 zamlanarak 0.60 kuruşa, 501 ile 750 Kws konut tarifesi yüzde 17.9 zamlanarak 0.55 kuruştan 0.67 kuruşa, 751 Kws konut tarifesi yüzde 20 zamlanarak 0.60 kuruştan 0.75 kuruşa yükseltildi.

İlk 250 Kilowatsaatlik yoksul tarifesi, yüzde 9 zamlanarak 0.20’den 0.22’ye çıkarıldı. Yüzde 18.5 zam gören ticari tarife 0.44’ten 0.54’e, 18.8 zamlanan endüstri tarifesi 0.44’ten 0.54’e, yüzde 18.5 zamlanan turizm tarifesi ise 0.44’ten 0.54’e yükseltildi.

Sokak aydınlatma ise en fazla zam gören tarifeler arasında yer aldı. Vatandaşın her ay faturasında maktu ücret ile birlikte en yüksek fiyatlar arasında yer alan sokak aydınlatma tarifesine yüzde 20 zam yapıldı. Sokak ışıkları 0.48 kuruştan 0.60’a, devlet daireleri tarifesi ise yüzde 17.4 zamlanarak 0.58’den 0.70’e çıktı.

Kış aylarında olduğumuz bu günlerde yapılan zam, vatandaşın bütçesini iyice sarsacak. Elektriğe yapılan zam, vatandaşları ısınmak için farklı yol arayışlarına sokacak.

Vatandaşların her ay faturalarına yansıyan “Sokak aydınlatma ücretine” de yüzde 6.82’lik bir fiyat ayarlaması yapılması düşünülüyor.