Eldebrink nikah tazeledi

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı geçen yıl kadrosuna kattığı İsveçli oyuncusu Elin Eldebrink ile sözleşme yeniledi. Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübünden yapılan açıklamada, 1988 doğumlu 1.75 boyundaki oyuncu ile sözleşmelerinin bir yıl daha uzatıldığı duyuruldu.

Güçlü fiziği, üst düzey guard fundamentali ve yüksek şut yüzdesi özellikleriyle dikkat çeken Eldebrink, İsveç Milli Takımı ile Euro Basket 2017’de 7.2 sayı, 3.8 asist, 4.8 asist ortalamaları kaydetti. Geçtiğimiz sezon Türkiye Ligi’nde 7.9 sayı, 2.4 ribaunt, 3.6 asist ortalamalarıyla oynarken, FIBA Kadınlar EuroCup Ligi’nde ise 8.5 sayı, 2.4 ribaunt, 3.1 asist ortalamasıyla mücadele etti. Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2016-2017 sezonunda Türkiye Kupası, FIBA Kadınlar EuroCup ve Türkiye Süper Ligi kupalarını kazanmasında büyük pay sahibi olan 29 yaşındaki guard Elin Eldebrink’in kariyerinde Eurolauge tecrübesi de bulunuyor. İsveç Milli Talkımı’nda da oynayan başarılı sporcu önceki yıllarda ise Fransa, Belçika gibi liglerde forma giydi.

Eldebrink: “Güçlü bir kadroda yer aldığım için mutlu ve heyecanlıyım”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin kadın basketbolunda önemli değerlerinden birisi olduğunu ifade eden Elin Edebrink imza töreninde görüşlerini paylaşarak güçlü bir takımda yer aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Eldebrink, “Büyük hedefleri ve güçlü kadrosu olan bir takımda yer almak heyecan verici aynı zamanda motive edici. Yakın Doğu Üniversitesi her sezon iddialı bir kadro oluşturarak adından söz ettiren bir kulüp. Geçen yıl tüm kulvarlarda şampiyon olduk. Doğal olarak takımdan beklentiler de hızla yükseliyor. Bu sezon da mücadele edeceğimiz tüm kulvarlarda hedeflerimize ulaşmak için yeni gelen arkadaşlarımızla beraber takım olarak elimizden geleni yapacağız. Maçlarda son derece agresif olmalıyız. Özellikle Euroleague’de savunmada çok dikkat etmemiz gereken rakiplerimizle oynayacağız. Zor maçları en iyi şekilde mücadele ederek kazanmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Atamtürk: “Yola devam ediyor olmaktan dolayı çok mutluyuz”

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hakan Atamtürk imza töreninde yaptığı konuşmada, “Geçen yıl ligimizde başarılı bir sezon geçiren takımımıza mücadele ettiğimiz kulvarlarda ciddi katkılar koyan en önemli oyuncularımızdan biri olan Elin Eldebrink ile yola devam ediyor olmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.

Elin Eldebrink’in, güçlü bir fiziğe sahip olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Atamtürk, “Son derece zor bir o kadar da heyecanlı iki ayrı lig bizi bekliyor. Bu yıl yine hedeflerimiz çok büyük. İlk kez mücadele edeceğimiz Eurloague seviyesinde, tecrübesi bulunan oyuncuları kadromuza dahil ettik. Elin’in de Euroleauge tecrübesi var, geçen yıl takımımıza sağladığı önemli katkıları bu yıl da bu tecrübesi ile devam ettireceğine inanıyoruz. Geniş tutmaya çalıştığımız kadromuzun en önemli halkalarından bir tanesi. Sahada nasıl hareket edeceğini bilen, topu taşımayı, hücumu ve savunmayı seven, oldukça hızlı hareket eden bir oyuncu. Ayrıca, kendine güvenen bir yapısı var. Oyuncumuza yeni sezonda başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.