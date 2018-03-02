Ayşe GÜLER

Elektronik haberleşme sektöründe, son 5 yıl içerisinde 144 milyon TL’lik büyüme gerçekleşti, elde edilen gelir 355 milyon TL’ye ulaştı.

Buna göre mobil şebekede faaliyet gösteren haberleşme sağlayıcılar 2017 yılında 248 Milyon TL, sabit haberleşme sağlayıcı (Telekomünikasyon Dairesi) yaklaşık 51 Milyon TL, sabit genişbant haberleşme sağlayıcıları yaklaşık 50 Milyon TL, çağrı taşıma işletmecileri 1.8 Milyon TL ve altyapı işletmecileri 4.5 Milyon TL gelir elde etti.

2017 yılında elde edilen toplam gelirlerin yaklaşık %70’ini mobil haberleşme sağlayıcılar, %14’ünü ise sabit haberleşme sağlayıcısı oluşturdu.

Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu, 2017 dördüncü çeyreğini kapsayan 3 aylık veriler raporunu açıkladı.

RAPORDAN: Elektronik haberleşme sektöründe, son 5 yıl içerisinde 144 milyon TL’lik büyüme,

Mobil iletişimde 248 Milyon TL, sabit haberleşme sağlayıcı (Telekomünikasyon Dairesi) yaklaşık 51 Milyon TL gelir

4 yıllık sürede akıllı telefon ve tablet kullanıcısı, %204’lük artışla 349 bine ulaştı.

Ülkede 654 baz istasyonu bulunuyor. (Girne: 207,Lefkoşa: 199, Mağusa: 122, İskele: 72, Güzelyurt: 54)

Hem mobil hem de sabit haberleşmede en çok Türkiye ve İngiltere ile konuşuyoruz

Mobil Haberleşme Sektörü…

2017’de %9 artışla 248 milyon TL gelir…

2017 yılında mobil gelirler bir önceki yola kıyasla %9 artarak 248 Milyon TL’ye ulaştı.

Rapora göre; mobil gelirler 2011’den itibaren, yıldan yıla artış eğiliminde…

2012 yılında 176.35 Milyon TL olarak gerçekleşirken mobil gelirler, 2013 yılında bir önceki yıla göre %5.4 oranında artış göstererek 185.81 Milyon TL’ye yükselirken, 2014’de bu rakamın %13 artışla 209.87 Milyon TL’ye ulaştığı görülüyor.

Bununla birlikte 2015’de %2.2 artışla, 214.44 Milyon TL’ye ulaştığı, 2016 yılında ise %6 artarak, 227.3 Milyon TL olduğu rapora yansıdı.

Öte yandan mobil haberleşme sağlayıcıların 2017 dördüncü çeyrekteki net satış gelirleri bir önceki çeyreğe göre %4,8 artarak 65 milyon 837 bin 561 TL olarak gerçekleşti.

654 baz istasyonu…

Ülkemizde faaliyette bulunan mobil haberleşme sağlayıcıların kurulu bulunan istasyon sayılarına ve ilgili istasyonların ilçe bazında dağılımlarına paylaşıldı.

Toplam istasyon sayısının 2013 yılının ilk çeyreğinden günümüze kadar 521’den 654’e çıktığı belirtildi.

Bunların 207’si Girne, 199’u Lefkoşa, 122’si Mağusa, 72’si İskele, 54’ü ise Güzelyurt’ta bulunuyor.

Konuştukça, konuştuk…

347 milyon dakika, 20,90 milyon SMS!...

2017 yılının dördüncü çeyreğinde toplam mobil trafik hacmi 342 milyon dakika olarak gerçekleşti, geçtiğimiz yıla oranla %8.4 oranında ‘daha çok konuştuğumuz’ da rapora yansıdı.

Bununla birlikte aynı dönemdeki SMS sayısının 20,90 Milyon adet civarında olduğu belirtildi.

En çok Türkiye, İngiltere, Nijerya ve Pakistan…

Raporda; mobil iletişim sektöründe en fazla trafik gönderilen, yani en çok konuşulan ülkelere de yer verildi.

2017 yılı dördüncü çeyreğinde göre; Kıbrıs’ın kuzeyinde en fazla Türkiye, İngiltere, Nijerya, Pakistan ve Türkmenistan ile konuşulduğu rapora yansırken, mobil şebekelere en fazla çağrı gönderen ülkelerin Türkiye, İngiltere ve Nijerya olduğu belirlendi.

817 bin 489 kayıtlı, 684 bin 301 aktif abone…

Rapora göre; ülkemizde 817 bin 489 kayıtlı mobil abone ve 684 bin 301 aktif abone bulunuyor.

Raporda, diğer çeyrek bültenlerinde olduğu gibi faturalı-ön ödemeli (kontörlü) ayrımında mobil abone sayılarına da yer verildi.

2017 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla ön ödemeli mobil abone sayısı 236 bin 334, faturalı mobil abone sayısı ise 447 bin 967 olarak belirlendi.

Kısa numaralar…

Cep telefonlarından en çok aranan kısa numaralar, 600 (K.K. Turkcell müşteri hizmetleri), 155 (Polis İmdat), 192 (Bilinmeyen numaralar) ve 548 (Telsim müşteri hizmetleri) oldu.

sabit telefon üzerinden ise 2017 yılının dördüncü çeyreğinde en fazla aranan kısa numaralar, 192 (Bilinmeyen numaralar), 161 (Telekomünikasyon Dairesi Arıza) ve 163 (Telekomünikasyon Dairesi Borç Sorgulama) olarak kayıtlara geçti.

Akıllı cihaz kullanımı 349 bine ulaştı!...

2017 yılı dördüncü çeyrek sonu itibarıyla ülkede elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren 47 yetkilendirilmiş elektronik haberleşme sağlayıcısı bulunuyor.

Abonelerin akıllı cihaz kullanım oranı arttı, 2016’da %67 olan bu oran, 2017’de %74’e yükseldi.

Rapora göre; 2013 yılında 115 bin akıllı telefon ve tablet kullanıcısı, 4 yıllık bir sürede %204’lük artışla 2017 dördüncü çeyreği itibarıyla 349 bine ulaştı.

Öte yandan sektördeki istihdam oranı da 2016’ya göre yükseldi. 2016’da 934 olan istihdam sayısı, 2017’de bin 10 oldu.

Sabit Haberleşme Sektörü…

Net satış gelirleri: 51 Milyon TL

Raporda, 2011’den 2017 yılına kadar gerçekleşen sabit telekomünikasyon hizmetlerinden elde edilen net satış bilgilerine yıllık olarak yer verildi.

2017 yılı sonunda sabit gelirler 51 Milyon TL olarak belirlendi, bir önceki yıla göre %1 oranında gerilediği kaydedildi.

Buna göre; 2011 yılında 33.98 Milyon TL olarak gerçekleşen sabit gelirler, 2012 yılında bir önceki yıla göre %10.36 artışla, 37.50 Milyon TL’ye yükseldi.

Sabit gelirler 2014’de 50.70 Milyon TL, 2015 yılında 47.8 Milyon TL, 2016’de 51.6 Milyon TL olarak belirlendi.

Düşüşe rağmen, 97 bin 200 abone…

Rapora göre; Kıbrıs’ın kuzeyinde sabit haberleşme sektöründe, 2017 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla toplam 97 bin 200 kayıtlı sabit şebeke kullanıcısı bulunuyor.

Telekomünikasyon Dairesi’nin sabit telefon gelirleri yaklaşık 12.42 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bununla birlikte ülkedeki ortalama hane halkı büyüklüğünü göz önünde bulundurulduğunda, sabit telefon hizmetlerinin azalmakla birlikte halen önemli bir kesimine ulaştığını belirtildi.

73 milyon dakika…

Sabit haberleşmede ise Telekomünikasyon Dairesi’nin 2017 yılının dördüncü çeyreğinde 73.07 Milyon dakika olarak gerçekleştiği, bu oranın geçtiğimiz senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında ise %11.6 oranında arttığı görüldü.

Türkiye ve İngiltere ilk sırada…

Mobilde olduğu gibi, sabit haberleşmede de ‘en çok konuşulan’ ülkeler paylaşıldı.

2017 yılı dördüncü çeyreğinde Telekomünikasyon Dairesi hatlarından en fazla trafik gönderilen ve alınan Türkiye ve İngiltere oldu.